Gentleman-Racer mit 209 PS starkem V4: Norton Manx R Signature im Fahr-Test

Norton: Da klingelt es wohl bei jedem Zweirad-Aficionado. Commando, Dominator und Atlas sind die klangvollen Namen, mit denen die Briten in ihrer langen Geschichte die Zweiradwelt bereichert haben. Aber die Manx ist das Modell, mit dem sich Norton auf ewig in die Geschichtsbücher geschrieben hat. Mit zahlreichen Erfolgen sowohl in der Motorrad-Weltmeisterschaft als auch bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man (deren Bewohner sich selbst als Manx bezeichnen) ist sie eines der erfolgreichsten Motorräder aller Zeiten.

Norton Manx – back for good Nach letzten Rennsport-Erfolgen in den 1990er-Jahren, wechselnden Eigentumsverhältnissen und finanziellen Turbulenzen wurde Norton Motorcycles 2008 von Stuart Garner erworben, der fortan sowohl an der Reaktivierung Nortons langer Tradition im Straßenrennsport als auch an einer neuen Modellpalette werkelte. Erste Basis für beides war ein frisch entwickeltes Chassis für ein Sportmotorrad mit 1200er-V4-Motor, das im Rennsport allerdings aufgrund von Reglementvorgaben kleinvolumigere V4-Motoren auf Aprilia-Basis nutzte. Die Straßenversion mit eigenem V4 wurde 2016 präsentiert. Allerdings: ohne EU-Homologation. Und die V4-Modelle waren – wenn sie denn die Kunden erreichten – von massiven technischen Problemen betroffen. Zudem trieb Mr. Garner hochillegalen Schmu mit den Unternehmensfinanzen.

Neustart unter dem Dach von TVS Motor Die Norton-Insolvenz war nicht mehr vermeidbar und führte im Jahr 2020 schließlich zur Übernahme des indischen Konzerns TVS Motor. Nach einer Investitionsspritze von 200 Millionen Britische Pfund wurde 2025 zur EICMA eine neue Modellpalette präsentiert, deren Speerspitze nun die Manx R bildet. Auch ohne die handpolierten Chromorgien der hauseigenen V4-Vergangenheit ist das neue Flaggschiff ein absoluter Sinnesschmeichler. Klar, die in der sportlichen Beletage üblichen Materialexzesse von Aluminium über Carbon bis hin zu Titan gibt es auch hier. Dazu Frästeile, metallene Bedienungselemente und nobel schimmernde Oberflächen.

Neue Norton Manx R als elegante Ausnahmeerscheinung Das Sinnlichste an der Norton Manx R ist aber nicht das fraglos wertige Was, sondern das beeindruckend distinguierte Wie. Die Manx R ist ein punktgenau angekanteter, fast schon sachlich gezeichneter Vorwärtspfeil. Mit großen und cleanen Verkleidungsflächen, sorgsam versteckten Kabeln wie Schrauben und zurückhaltendem Monochrom-Lack wirkt sie elegant, retrofuturistisch und angenehm zurückhaltend im grellen und wild beflügelten Superbike-Umfeld.

Ein echter Gentleman-Racer Keinen auf Rundenzeiten geeichten Renner, sondern einen"Aston Martin auf zwei Rädern" wollte man schaffen, wie der oberste Marketing-Mann versichert. Sicher kein Zufall, dass er – wie viele andere Norton-Top-Personalien auch – aus den nobleren Ecken der Autoindustrie stammt. Mehr als nur äußerliche Versprechungen, denn entsprechend dem Gran-Turismo-Gedanken genießt man auf der Manx R ergonomischen Komfort, den man auf dem üblichen 200-PS-Superbike lange sucht. Fußrasten und Lenkstummel sind knackig, aber nicht quälend positioniert. Dazu gibt es vergleichsweise üppige Mengen an Sitzpolster.

V4-Motor mit 1.200 Kubik In der eleganten Verkleidung der Norton Manx R steckt der voluminöse neue V4-Motor. Obwohl er alle wesentlichen Konstruktionsmerkmale vom vorigen V4 übernimmt, spricht Norton abseits des kompakten Grund-Layouts von einer kompletten Neukonstruktion. So oder so: Das dank engem Zylinderwinkel und platzsparendem Ventiltrieb in jeder Dimension kompakte Aggregat schießt sich mit ähnlich machtvoller Eleganz ins Herz wie das exquisit gezeichnete Äußere. Der zündversetzte V4 kombiniert je nach Position auf der Drehzahlleiter kräftiges Bollern mit stabilem Röhren bis hin zu durchdringendem Schmettern und läuft dabei so befreit, kultiviert und schwerelos, wie es meist nur diese Motorbauart vermag. Objektiv nicht leise, subjektiv ziemlich erträglich und in jedem Fall dem Sujet der Extravaganz angemessen.

Aus dem Vollen schöpfen – bis zu 209 PS bei 11.500/min Angesichts der Drehmomentfülle leistet sich der V4 eine lange Übersetzung, ist aber trotzdem schon knapp über 2.000 Touren gut nutzbar. Hinauf geht es anders als bei der wegen Reglementkonformitäten meist knapper behubraumten Konkurrenz "nur" bis etwa 12.000 Touren. Der Weg dahin wird von Norton aber mit Unmengen linearer Kraft gepflastert. Im echten Leben schöpft man also auch weit vorher schon aus dem Vollen, und das ist genau so gewollt. Nur im Drehzahlkeller wirkt der Antritt mitunter etwas verhalten.

Ursächlich scheint das Mapping, genau wie für das etwas harsche Ansprechen beim ersten Öffnen der vollständig geschlossenen Drosselklappen. Ersteres verbessert der Fahrmodus "Sport", Letzteres jener namens "Road", ganz lösen lässt dieser Zielkonflikt sich aber nicht. Noch nicht, denn Norton hat die Möglichkeit drahtloser Software-Updates vorgesehen, die sich in Zukunft auch dieser Thematik annehmen könnten.

Semiaktiv geregeltes Marzocchi-Fahrwerk Apropos Elektronik: Diese steckt auch im semiaktiv geregelten Fahrwerk von Marzocchi, das an beiden Enden über Echtzeit-Sensorik per Potentiometer verfügt. Passend zum Charakter der Manx spannt es das System ambitioniert ein, liefert aber einen sehr alltagstauglichen Restkomfort bei feinem Ansprechen auf die kleinen Gemeinheiten der Asphaltrealität. Das gilt in unterschiedlichen Nuancen für alle drei übergeordneten Fahrmodi, die jeweils fix mit einem Dämpfungs-Setup gekoppelt sind.

Weiter lässt die Hardware sich bislang nicht einstellen, was der generellen Schlankheit der elektronischen Manipulationsmöglichkeiten entspricht. Auch hier steht alltägliche Nutzbarkeit statt potenziell überfordernder Setup-Deep-Dives eindeutig im Vordergrund. Nichtsdestotrotz gibt es auch zwei etwas freier konfigurierbare "Track"-Modi inklusive der Option eines speziellen Fahrwerk-Settings für die Rennstrecke. Kein Gimmick, denn bei aller Alltagstauglichkeit soll diese Norton klassengemäß auch die gelegentliche Kringelhatz kompetent absolvieren können.

Genießer-Superbike für Landstraße und Rennstrecke Kurz auf dem Circuito Monteblanco angetestet, lässt sich das bestätigen. Wie schon auf der Landstraße zeigt die Norton Manx R sich auch hier jederzeit gutmütig und vertrauenerweckend, ohne einzuschüchtern. Die lineare Kraft des V4 ist trotz ihrer absoluten Höhe (209 PS bei 11.500/min!) fein und frei von Explosionsnestern dosierbar. Und sollte man doch mal etwas zu sehr am virtuellen Kabel gezogen haben, fangen die überpotenten Hypure von Brembo die Fuhre jederzeit wieder ein. Auch bei 250 Sachen auf der Zielgeraden. Tänzelndes Heck oder Ähnliches muss keiner fürchten, der die Elektronik nicht willentlich scharf stellt.

Norton Manx R Signature – 213 Kilo für 43.750 Euro Damit die Front der Norton Manx R nicht allzu stark eintaucht, sollte man das Fahrwerk jedoch im Modus "Sport" nutzen. Das Handling ist passend dazu neutral, stabil und belohnt einen eher runden als zackigen Fahrstil. Was die wahrscheinlich nicht ausschließlich bei Trackdays gestählte Zielgruppe gut abholen könnte. Es dürfte sie auch nicht allzu sehr stören, dass das bewusst nicht ultrasteif ausgelegte Chassis spürbar nicht zum Leichtesten im High-End-Sportler-Game gehört: 213 Kilogramm mit gefülltem Tank (14,5 Liter). Dafür gibt es auch spürbar mehr, mehr Drama, Nimbus und Extravaganz als gewohnt. Ab Quartal 3/2026 auch bei uns, das Topmodell Signature für 43.750 Euro. Das Basismodell für 23.250 Euro soll folgen.

Fazit