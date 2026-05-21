Sondermodell ab 7.050 Euro: Piaggio Beverly 25th Anniversary 2026

Zwar nicht seit 80 Jahren wie die Vespa, aber immerhin auch schon seit 2001 gibt es die Alternative mit größeren Rädern aus demselben Hause Piaggio. Und 2026 rollt das Sondermodell Beverly 25th Anniversary in die Verkaufsräume.

Piaggio Beverly 25th Anniversary als Sondermodell Nicht nur das 25-jährige Jubiläum der Piaggio Beverly, sondern auch gleich mehr als eine halbe Million verkaufte Exemplare feiert das Sondermodell 25th Anniversary. Dessen wesentliche Erkennungsmerkmale sind die matt-dunkelgraue Grundfarbe "Grigio 25th Anniversary" sowie hellgraue Grafik-Elemente und goldfarbene Akzente. Die Sonderedition soll laut Piaggio Elemente der ursprünglichen Beverly neu interpretieren und sie mit dem sportlichen Auftritt der aktuellen Generation kombinieren.

Special Edition mit speziellen Details Weitere spezielle Details der Piaggio Beverly 25th Anniversary sind der dunkel getönte Windschild sowie die Sitzbank mit perforierter Struktur und goldfarbenen Doppelnähten. Natürlich sind am Sondermodell auch entsprechende Embleme mitsamt der italienischen Tricolore zu finden.

Ausstattungsmerkmale – Piaggio Beverly 25th Anniversary: Das Cupolino fumé (getönter Windschild) ist Serie und war ein Erkennungsmerkmal der ersten Beverly.

Schwarz glänzende Kontrastteile (u.a. Sozius-Haltegriff und Scheinwerfer-Rahmen).

Felgen ebenfalls schwarz glänzend, mit gold- und graufarbenen Details am Felgenkanal.

Sitzbank mit perforierter Struktur und Doppelnähten im Farbspiel passend zu den Akzenten.

Zusätzlich eine "25th Anniversary"-Plakette mit Tricolore am Fahrzeug.

36 PS und stabileres Fahrwerk mit größeren Rädern Die unveränderte technische Basis der Piaggio Beverly 25th Anniversary ist die Beverly S 400. Mit diesen Motor-Eckdaten: Viertakt-Einzylinder, 399 Kubik und 36 PS (26,5 kW) bei 7.500/min (Führerscheinklasse A2). Das maximale Drehmoment gibt Piaggio mit rund 38 Nm an. In anderen Ländern bietet Piaggio eine 310er-Version an, in Deutschland ist es die Beverly 400.

Typisch für das Fahrwerk der Piaggio Beverly sind die für Roller-Verhältnisse großen Räder (16 Zoll vorn, 14 Zoll hinten) mit spürbar positiven Effekten auf die Fahrstabilität. Hinzu kommen Scheibenbremsen mit ABS an beiden Rädern und obendrein eine Schlupfregelung (ASR). Roller-Standard ist die Triebsatzschwinge mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT).

Piaggio Beverly 25th Anniversary ab 7.050 Euro Ab Mai 2026 kommt die Piaggio Beverly 25th Anniversary in den Handel. In der Pressemitteilung für Italien nennt Piaggio 7.050 Euro als Preis für das Jubiläumsmodell, der noch nicht genannte Preis für Deutschland dürfte allenfalls geringfügig davon abweichen. Die aktuellen Preise für die Piaggio Beverly 400 liegen bei 6.799 Euro sowie 6.899 Euro für die S-Variante.