Unwetterfolgen lassen kein Rennen zu IDM auf dem Nürburgring abgesagt

Die geplanten Läufe zur IDM am 17. und 18. Juli 2021 auf dem Nürburgring sind abgesagt. Im Rahmenprogramm des ADAC Trauck Grand Prix sollten zwei Meisterschaftsläufe zur IDM Superbike 1000 ausgetragen werden. Nach Starkregen und Unwettern gibt es an vielen Orten Hochwasser und Überschwemmungen. Im Kreis Ahrweiler, in dem sich auch der Nürburgring befindet, wurde der Katastrophenfall ausgerufen.

"Die Absage des Rennwochenendes ist absolut berechtigt", sagt IDM-Serienmanager Normann Broy. "Alle Rettungskräfte der Region sind im Einsatz und wir sind in diesen schweren Stunden in Gedanken bei den betroffenen Opfern und sprechen ihnen unser Mitgefühl aus. In so einer Situation rückt der Rennsport in den Hintergrund."