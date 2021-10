Brixton 1200 Der Bonneville-Konkurrent kommt

Offiziell ist es immer noch nicht, aber dennoch ist bereits glasklar, dass die Brixton 1200 kommt und sich klar gegen die Triumph Bonneville positionieren soll. In China wurde sie bereits vorgestellt.

Bislang lag der Fokus bei Brixton noch auf Motorrädern mit bis zu 500 cm³ Hubraum, aber das wird sich bald ändern. Bereits auf der EICMA 2019 in Mailand hatte Brixton als Prototyp eine 1200er im Retrolook mit einem mächtigen Reihenzweizylinder präsentiert. Jetzt wurde in China das Serienmodell vorgestellt und auf der EICMA 2021 dürfte die Europa-Premiere folgen.

Die künftige Bonneville-Konkurrentin zeigte sich mit einem 1.200 cm³ großen Paralleltwin, der auf Luftkühlung macht und auf Flüssigkeitskühlung setzt. Gefüttert wird er von einer Einspritzanlage. Im Zylinderkopf dreht sich offensichtlich eine einzelne Nockenwelle, die die pro Zylinder vier Ventile über Kipphebel betätigt. Weitere Impressionen vom neuen Motor lieferten schon in China aufgetauchte Patentbilder, die vom Motorenhersteller Gaokin stammen, der bereits für Brixton Aggregate und Motorräder fertigt. Informationen aus China weisen dem Twin zwischen 80 und 85 PS sowie ein maximales Drehmoment von etwa 108 Nm zu, das bereits ab 3.100 Touren anliegen soll.

Patent für serienreifes Design

Nach den Motorskizzen sind Patentzeichnungen aufgetaucht, mit denen sich Markeninhaber KSR das Design der Brixton 1200 für den europäischen Markt hat schützen lassen. Die Abweichungen zur seinerzeit gezeigten Studie sind marginal. Zu sehen ist jetzt ein Kennzeichenhalter, neu positionierte hintere Blinker sowie eine modifizierte Sitzbank. Die Endschalldämpfer wirken länger – vermutlich ein Zugeständnis an die Euro 5-Vorgaben. Der notwendige Katalysator steckt in einem unsichtbar unter dem Motor positionierten Sammler. Modifiziert zeigen sich die vorderen Bremsscheiben samt Zangen und Kleinigkeiten wie die Lampenhalterung oder die Fußrastenbefestigung. Die Federelemente kommen von KYB, die Bremsen von Nissin und die Elektronik von Bosch. Zur Ausstattung zählen das obligatorische ABS, eine Traktionskontrolle sowie verschiedene Fahrmodi. Die Beleuchtung setzt auf LED-Technik, das Cockpit auf ein TFT-Display. Einen Namen für die Serienproduktion enthüllen aber auch diese Designzeichnungen noch nicht. Aufmerksame Beobachter haben aber registriert, dass sich KSR unlängst auch den Namen Lexington hat schützen lassen. Würde in die Nomenklatur und zur 1200er passen.

Mit der 1200er würde sich Brixton als günstigere Alternative zu den Triumph-Modellen und deutlich höher als bisher positionieren. Die Marke ist Teil der österreichischen KSR-Group, die eine ganze Reihe chinesischer Bikes importiert und selbst eigene Motorräder produzieren lässt. Die neue Brixton wird aller Wahrscheinlichkeit nach in China produziert, entworfen wurde sie im neu eröffneten KSR-Designzentrum in Österreich.

Premiere auf der EICMA

Offizielle Infos aus Österreich gibt es zur Bonneville-Konkurrentin noch nicht, immerhin das Statement, dass der vorgestellte Prototyp "den Weg von Brixton Motorcycles in noch höhere Hubraumklassen zeigt und die Entwicklungskompetenz unserer Marke beweist".

Der Hersteller selbst nennt keine konkrete Zeitspanne: "Es ist ein erklärtes Ziel, dass dieses Motorrad auch in die Serienproduktion gehen soll. Wann das sein wird, steht noch nicht fest. Wir wollen ohne Zeitdruck ein technisch ausgereiftes Fahrzeug erschaffen, das mehr als nur die hohen Qualitätsanforderungen in diesen Hubraumklassen erfüllt". Die China-Premiere gibt den Zeitplan jetzt wohl vor. Die Bühne für die Brixton 1200 wird wohl die EICMA 2021 in Mailand sein. Zu haben sein könnte die Brixton dann ab dem Frühjahr 2022.

Fazit

Brixton scheint sich höherklassig positionieren zu wollen. Aus der EICMA-Studie von 2019 könnte schon 2021 ein Serienmodell werden. Eine 1200er im Retro-Look – das wäre schon was.