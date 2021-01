Brixton-Modelle 2021 Alle auf Euro 5 umgestellt

Brixton startete 2016 zunächst ausschließlich mit 125er-Modellen in den europäischen Markt. In der Saison 2021 geht die junge Marke mit elf Fahrzeugen in den drei Hubraumklassen 125 cm², 250 cm³ sowie 500 cm³ an den Start. Das Portfolio reicht vom Café Racer bis zum klassischen Naked Bike.

Weitere 125er für 2021

Mit der bereits auf der EICMA 2019 vorgestellten Crossfire 125, wird 2021 ein weiteres, komplett neu entwickeltes Fahrzeugmodell in die Serienproduktion gehen. Die Brixton Crossfire 125 wird mit einem wassergekühlten, 15 PS starken 125 Kubik-Motor und den typischen Designmerkmalen der "X-Line" ausgestattet sein. Die Serienproduktion wird mit Anfang der zweiten Jahreshälfte erwartet. Mehr Infos zutechnischen Daten oder Preisinformationen werden im Laufe der kommenden Saison veröffentlicht.

Aktuell bietet Brixton in der 125er-Klasse die Modelle Cromwell, Sunray, Felsberg und Felsberg XC, Rayburn und Crossfire XS an. Die Preise reichen von 2.699 bis 3.099 Euro. Bei den 250ern ist Brixton mit der Cromwell und der Felsberg vertreten. Die Modelle sind ab 3.399 respektive 3.799 Euro zu haben. Die 500er-Klasse teilen sich die Crossfire und die Crossfire X. Hier geht es bei 6.199 Euro los.

Aber es könnte noch dicker kommen. Auf der EICMA 2019 war auch eine 1200er Brixton als Studie zu sehen.

Fazit

Brixton hat mit 125ern angefangen und sich nun bis zu den 500ern hochgearbeitet. Der Markt scheint die in China gefertigten Modelle gut anzunehmen. Wir dürfen gespannt sein, was da sonst noch kommt.