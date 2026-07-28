Kompressor-Honda: V3R 900 E-Compressor kommt 2027 – erste Bilder vom Serienmodell

Im November 2025, zur EICMA, hatte Honda die neue V3R 900 E-Compressor als Prototyp gezeigt. Bis ins Frühjahr 2026 erfolgten formale Anmeldungen der Design-Patente für die Serienversion. Unter anderem in Australien, wo die dazugehörigen Abbildungen im Juli veröffentlicht wurden (siehe oben in der Bildergalerie).

Honda V3R 900 E-Compressor als Serienmodell Wesentliche Änderungen vom Prototyp zum Serienmodell der neuen Honda V3R 900 E-Compressor betreffen erwartungsgemäß jene zusätzlichen Ausstattungsmerkmale, die für die Homologation und schließlich die Straßenzulassung erforderlich sind: Rückspiegel, Blinker, Reflektoren und Kennzeichenhalter.

V3-Motor mit circa 900 Kubik und Kompressor Davon abgesehen geht die neue Honda V3R 900 E-Compressor offenbar ohne wesentliche Änderungen in Serie. Motorisch bedeutet das: V3 mit circa 900 Kubik, zwei nach vorn geneigten Zylindern, einem nach hinten geneigten Zylinder und 75-Grad-Winkel dazwischen. Darüber, als Krönung: der neuartige Kompressor im Turbo-Look.

125 PS und 125 Nm? So soll die neue Honda V3R 900 E-Compressor eine Motor-Performance auf dem Niveau einer 1200er erreichen, insbesondere den Durchzug betreffend. Dabei fällt sie schlanker und leichter sowie verbrauchsgünstiger aus. Eckdaten liegen hierzu bisher nicht vor, doch deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm sind zu erwarten. MOTORRAD tippt: mindestens 125 PS sowie 125 Nm.

Schlankes Fahrwerk mit Einarmschwinge Am Fahrwerk der neuen Honda V3R 900 E-Compressor ändert sich offenbar ebenfalls nichts Wesentliches. Es bleibt also beim Gitterrohr-Rahmen mit angeschraubtem Heck, mittragendem Antrieb und einarmiger Aluminium-Schwinge. Unter 200 Kilogramm, fahrbereit und vollgetankt, müssten damit möglich sein.

Honda V3R 900 E-Compressor für 2027 Nach dem bisherigen Verlauf dieses spannenden Projekts dürfte die Serienversion der neuen Honda V3R 900 E-Compressor im November 2026 zur nächsten EICMA erscheinen und dann im Laufe des Jahres 2027 in den Handel kommen. Zum Preis ist bislang nichts im Gespräch.

Weitere neue Honda-Modelle mit V3 und Kompressor? Dass Honda dieses bisher einzigartige Antriebskonzept nur für ein einziges Modell entwickelt, ist äußerst unwahrscheinlich. Umso wahrscheinlicher ist es, dass weitere Modelle mit V3 und/oder E-Compressor folgen werden. Von Reiseenduro über Crossover und Power-Cruiser bis hin zum Racer erscheint vieles möglich.