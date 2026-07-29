Im Alpen-Test 2026: Mid Adventure Bikes Kove 800 X Pro vs. Voge DS 900 X

Kove 800 X Pro: Stärken und Schwächen Durchzugsstarker Antrieb dank kurzer Übersetzung

Gewicht unter 200 Kilo

Agiles Handling – solange es nicht zu schnell wird

Stimmige, aktive Sitzposition

Wegen mieser Zuladung quasi ein Einpersonen-Krad

Stumpfe Bremsen

Gasannahme und Laufkultur noch nicht auf Top-Niveau

TC regelt früh und unfein

Voge DS 900 X: Stärken und Schwächen Ausstattungspaket nahe an der Oberklasse

Griff- und Sitzheizung im Bergfrühling sehr willkommen

Guter Wind- und Wetterschutz

Komfortable Sitzposition für Fahrer und Beifahrer

Aber recht passive Ergonomie

Rappeliger, müder Motor

Überdämpfte Federelemente killen den Komfort

Ähnlich stumpfe Bremsen wie die Kove

790er-KTM und BMWs 900er-GS als Vorbilder Anders als in westlichen Kulturkreisen gilt im Reich der Mitte eine Nachahmung als Verneigung vor dem Original, eine Huldigung, eine Wertschätzung. Wir wollen also bei den beiden Vertretern der Kategorie Mid Adventure Asien Milde walten lassen und von einer Hommage reden:

Im Fall der Kove 800 X Pro also ein Kniefall vor KTMs 790er-Reihenzweizylinder.

also ein Kniefall vor KTMs 790er-Reihenzweizylinder. Die Voge DS 900 X senkt ihr Haupt vor der BMW F 900 GS Adventure – manche munkeln gar, Antrieb und Fahrwerk seien identisch. Denkbar, stellt doch der chinesische Konzern Loncin, zu dem Voge gehört, die bayerischen F-Modelle im Auftrag her. Bekleidung von Louis.deAls Sponsor des MOTORRAD Alpen Masters 2026 stattete Louis die beiden Testfahrer der Kategorie Mid Adventure Asien komplett aus. Alle Bekleidungsteile zeigen wir euch hier. Voge DS 900 X mit üppiger Ausstattung Auf den ersten Blick ein gelungenes Unterfangen. Die Voge DS 900 X glänzt mit einer schicken Aufmachung, offenbart erst bei genauerem Hinsehen eine stellenweise etwas rustikale Verarbeitung. Der eigentliche Hammer ist ihre Ausstattung:

Griff- und Sitzheizung

Reifendruckanzeige

Temperaturanzeige

Nebelscheinwerfer, die zudem als Abbiegelicht fungieren

diverse USB-Buchsen

LED-Licht

großes TFT-Display

Motorschutz

etwas zu massive Sturzbügel

Anti-Hopping-Kupplung

Connectivity

Hauptständer, wenn auch etwas schwer zu erfußeln

Keyless-Go mit separatem Tankschlüssel

vier Fahrmodi

höhenverstellbares Windschild. Und das Ganze gibt es zu einem Preis, der mit exakt einem Euro unter der 10.000er-Marke reichlich Luft zum teuren High-End-Segment lässt.

Jörg Künstle Als Sponsor des MOTORRAD Alpen Masters 2026 stattete Louis die beiden Testfahrer der Kategorie Mid Adventure Asien komplett aus. Alle Bekleidungsteile zeigen wir euch hier.



Kove 800 X Pro: Minimalismus und unter 200 Kilo Einen anderen Weg schlägt die Kove 800 X Pro ein, setzt mehr auf Minimalismus. Das fällt sofort ins Auge, denn die schlanke Silhouette der 800 X Pro erinnert eher an ein Rallye-Motorrad, ausgerüstet für knackige Etappen abseits befestigter Straßen, als an den deutlichen Straßen- und Komfortfokus der Voge DS 900 X.

Das drahtige Äußere ist kein Blender: Der Zeiger der Waage bleibt bei – in dieser Klasse sehr erfreulichen – 197 Kilogramm stehen. Die Voge DS 900 X hat mit 248 Kilo ein deutlich schwereres Päckchen zu tragen.

Motorleistung und Fahrverhalten Diese Pfunde haben sicherlich einen Anteil daran, dass sich der 895-Kubik-Reihenzweizylinder der Voge DS 900 X trotz vielversprechender Eckdaten und eines nicht unerheblichen Drehmomentvorteils gegenüber der Kove 800 X Pro doch recht mau anfühlt. Beim Antritt nach den Kehren hat die Voge in jedem Fall das Nachsehen hinter der mit 799 Kubik hubraumschwächeren Kove.

Hinzu kommt, dass der Antrieb der Voge DS 900 X nicht wirklich ausgereift wirkt. Der Motor geht recht hart ans Gas, was vor allem in den engen 180-Grad-Kurven nervt, die es in den Dolomiten zuhauf gibt und die eine feinfühlige rechte Hand erfordern. Daran ändern auch die erwähnten vier wählbaren Fahrmodi nicht viel.

Getriebe der Voge wirkt holzig Das Getriebe der Voge DS 900 X wirkt holzig, die Schaltwege fallen lang aus, die Kupplung verlangt zwar nur wenig Handkraft, lässt sich aber nicht sehr fein dosieren, und der Quickshifter, der über diesen Fakt hinwegtrösten könnte, braucht viel Last und Drehzahl, um ruckfrei zu agieren.

Zu allem Überfluss funkt die Traktionskontrolle bei der Voge DS 900 X allzu oft dazwischen. Sie ist so defensiv abgestimmt, dass sie nicht nur zu früh eingreift, sondern dann häufig den Vorschub derart vehement abregelt, dass der Fahrer befürchten muss, am Kurvenausgang stehenzubleiben.

Kove-Antrieb: Geschmeidigkeit und Herausforderungen Der Kove-Antrieb gibt sich dagegen gefälliger. Der Motor dreht recht geschmeidig hoch, entfaltet seine Leistung angenehmer und nimmt Gasbefehle weniger abrupt entgegen – zumindest im Comfort-Modus.

Im Sportmodus sieht das schon anders aus und auch bei der Kove 800 X Pro ist das Mapping noch nicht ganz ausgereift. Aber die Anlagen sind da, wenngleich auch hier die Traktionskontrolle eine mutigere Auslegung vertragen könnte. In niedrigen Drehzahlen dürfte die Kove 800 X Pro gerne etwas forscher nach vorn gehen. Erst ab etwa 5.500/min erwacht sie zum Leben, läuft dann aber auch zunehmend unruhig.

Voge DS 900 X und Suzuki V-Strom 800 DE im Test

Fahrverhalten Möchte man es positiv sehen, könnte man sagen, der Motorcharakter passt zum Fahrverhalten. Denn auch hier zeigt die Kove 800 X Pro zwei Seiten einer Medaille. Bei normalem Landstraßentempo lenkt sie willig ein, geht schön in die Kurven und folgt recht neutral ihrer Linie. Sobald der Fahrer einen Zahn zulegt und der Kove 800 X Pro die Sporen gibt, versteift sie sich zunehmend, verliert ihre Präzision und gibt ein eher schwammiges Fahrgefühl weiter.

Die Voge DS 900 X ist da so gesehen konsequenter, denn sie klappt in allen Tempi nur widerwillig in Schräglage ab. Sie braucht mehr Nachdruck am Kurveneingang, stellt sich deutlich auf und gibt ihrem Fahrer wenig Gefühl über das, was unter dem Vorderrad passiert. Das fällt besonders in schnellen Wechselkurven auf.

Fahrwerke könnten komfortabler sein Eines haben beide gemein: Ihre vielfältig einstellbaren Fahrwerke glänzen nicht gerade mit Komfort. Beide sind in ihrer Grundabstimmung sehr straff unterwegs und auch die Nutzung besagter Einstellmöglichkeiten macht aus keiner der beiden eine Sänfte. Die Voge DS 900 X schneidet hier etwas besser ab und bietet auch dank der bequemeren Sitzbank etwas mehr Reisetauglichkeit.

Bremsen mit Nachbesserungsbedarf Ebenso wenig bekleckern sich die Fernost-Adventure-Bikes beim Thema Bremsen mit Ruhm. Beide bilden bei der Alpen Masters-Bremsmessung (Entschleunigung von 75 auf 25 km/h bergab mit Sozius) das Schlusslicht im 2026er-Testfeld.

Auch hier hat die Voge DS 900 X die Nase leicht vorn mit 29,1 Metern Bremsweg, die Kove 800 X Pro erreicht erst nach 30,4 Metern die Zielgeschwindigkeit. Keine guten Werte und ein klares Zeichen für Nachbesserungsbedarf, um auf bergigen Straßen sicher unterwegs zu sein.

Kove 800 X Pro im Test

Zuladung und Verbrauch Zumindest für die Kove 800 X Pro bleibt unsere Bremsmessung aber eine wohl rein theoretische Übung. Denn mit einer miserabel niedrigen Zuladung von nur 155 Kilo disqualifiziert sich die 800 X Pro für nahezu jeden Zweipersonenbetrieb.

Die Voge DS 900 X bietet mit 195 Kilogramm mehr Reserven und ihrem Sozius zudem mehr Platz und einen besseren Komfort.

Beim Verbrauch liegen beide in etwa im Mittelfeld mit leichtem Vorteil für die Kove. Besonders nervig: Trotz Keyless-Go bei der Voge lässt sich der Tankdeckel nur mittels Notschlüssel öffnen, der mühsam aus dem Transponder gefummelt werden muss.

Wird es ruhiger? Geräuschentwicklung im Test Man darf den Motorradherstellern durchaus Verantwortungsbewusstsein attestieren. Nicht nur, dass sämtliche Bikes des Alpen-Masters-Testfelds beim Standgeräusch unterhalb des "Tirol-Limits" von 95 dB(A) blieben, auch deren Fahrgeräusche pendeln sich mittlerweile in einem relativ engen Korridor zwischen 85 und 90 dB(A) ein. Ausreißer nach oben gibt es in unserem Testfeld nicht. Dennoch: Das menschliche Ohr nimmt diesen Unterschied von fünf dB(A) deutlich wahr. Die Triumph Scrambler 1200 XE mit 85 dB(A) ist rechnerisch um 25 Prozent leiser als die mit 90 dB(A) gemessenen Kove 800 X Pro oder KTM 890 SMT. Eine Feststellung, die sich auch mit den subjektiven Eindrücken der MOTORRAD-Crew während der Messungen deckt.

Geräuschmessungen Beim Standgeräusch bleiben beide Bikes unterhalb des "Tirol-Limits" von 95 dB(A)

Kove 800 X Pro: 93 dB(A)

93 dB(A) Voge DS 900 X 93 dB(A)