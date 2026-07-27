Überraschung auf der Nordschleife: Neue BMW S 1000 RR für 2027 kaum noch getarnt

Ende Juli 2026 hatte das MOTORRAD action team zum Perfektionstraining an die Nürburgring-Nordschleife geladen. Als Ehrengäste waren BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch und Rennsport-Legende Helmut Dähne (81) dabei – auf schwarzen, kaum getarnten Vorserienexemplaren der neuen BMW S 1000 RR für 2027 (siehe oben in der Bildergalerie).

Neue BMW S 1000 RR für 2027 Offensichtliche Änderungen an der BMW S 1000 RR für 2027 betreffen das Design der Verkleidung, insbesondere der Frontpartie mit neuen Winglets, neuen LED-Scheinwerfern und zentralem Ram-Air-Ansaugschlund.

Neues Design für Front und Heck Auffälliges Detail am Heck der neuen BMW S 1000 RR (2027) ist der neu geformte Endschalldämpfer. Doch auch der Rahmen mitsamt angeschraubtem Heck, die Hinterradschwinge, die (Schmiede-)Räder und die Bremsen sind offenbar neu.

Neues Display und neue Lenkerschalter Beim Blick ins Cockpit der neuen BMW S 1000 RR (2027) ist ein neues, großes Display zu erkennen. Ebenfalls neu sind die Lenkerschalter für die umfangreichen Einstellmöglichkeiten.

Neuer Motor mit 215 PS – 5 PS mehr Technische Daten zur neuen BMW S 1000 RR (2027) liegen offiziell bisher nicht vor, doch die wichtigste Zahl ist vorab durchgesickert: 215 PS (158 kW) Spitzenleistung sollen es künftig sein, also nochmals 5 PS mehr als bisher.

Neue BMW S 1000 RR soll im Sommer 2027 kommen Dem Vernehmen nach ist die Markteinführung der neuen BMW S 1000 RR für Sommer 2027 geplant (Produktionsbeginn im Mai 2027). Weitere Informationen und Preise liegen bislang nicht vor. Wohl erst Ende 2027, für die Superbike-Saison 2028, soll dann die neue Top-Version BMW M 1000 RR folgen.