Deutschland legt am stärksten zu: Motorrad-Neuzulassungen in Europa 1. Halbjahr 2026

Der ACEM (Verband der europäischen Motorradhersteller) meldet für das 1. Halbjahr 2026 ein deutliches Plus bei den Neuzulassungen in den 5 größten europäischen Motorradmärkten. Insgesamt wurden in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und UK 636.490 neue Motorräder zugelassen. Das sind +16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2025: 545.127).

Auch bei den Leichtkrafträdern und 125er-Rollern geht’s leicht nach oben: 72.076 Neuzulassungen in den 6 vom europäischen Verband betrachteten Märkten (+4,7 Prozent).

Motorrad-Neuzulassungen 1. Halbjahr 2026: So schlagen sich die Top-5-Märkte Der Verband nennt für Januar bis Juni 2026 folgende Werte (jeweils inkl. Veränderung zum Vorjahr):

Damit ist klar: Deutschland ist im 1. Halbjahr 2026 nach Marktgröße Platz 3 – hinter Italien und Spanien, vor Frankreich und UK.

Deutschland auf Platz 3 – und der stärkste Zuwachs Für motorradonline.de besonders spannend: Deutschland wächst am kräftigsten – zumindest in diesem Top-5-Vergleich.

Deutschland im 1. Halbjahr 2026: 114.849 Neuzulassungen (+27,6 %)

Deutschland 1. Halbjahr 2025: 90.010 Neuzulassungen (-29 % ggü. 1. Hj. 2024) Wichtig: 2025 war als Vorjahreszeitraum deutlich schwächer (u. a. wegen Sondereffekten rund um Euro 5+ und Vorzieheffekten Ende 2024). 2026 wirkt damit wie eine "Normalisierung" nach dem Einbruch.

Motorrad-Neuzulassungen im Juni 2026

Hat sich Deutschlands Rang in den Top 5 verändert? Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 bleibt Deutschland auf Platz 3. Denn auch letztes Jahr lagen Italien (195.025) und Spanien (111.363) vor Deutschland, während sich Frankreich (98.499) und UK (47.464) dahinter platzierten.

Einordnung: 2025 gesamt – Korrekturjahr nach Euro-5+-Sondereffekt Der ACEM-Jahresrückblick auf 2025 zeigt, dass die 5 Kernmärkte insgesamt auf 1.002.848 Motorrad-Neuzulassungen kamen – das waren -12,9 Prozent gegenüber 2024. In Deutschland fiel das Minus 2025 besonders stark aus: Eine Stückzahl von 159.764 bedeutete -35,7 Prozent.

Der Rückblick hilft dabei, das kräftige Halbjahres-Plus 2026 in Deutschland richtig einzuordnen: Es ist weniger "Boom", sondern eher Rückkehr zum Normalniveau.

Roller-Neuzulassungen Juni 2026

125er im 1. Halbjahr 2026: kleines Plus, nur Niederlande rückläufig Bei den 125ern (Leichtkrafträder + Leichtkraftroller) meldet der Verband für die Märkte Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien im 1. Halbjahr 2026:

Gesamt: 72.076 (+4,7 %)

Deutschland: 8.658 (+9,3 %)

Rückgang: nur in den Niederlanden (-5,4 %)