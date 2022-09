Moto Guzzi V7 Stone Special Edition für 2023 Schwarzer Edelstein vom Comer See

Eines der beliebtesten Modelle von Moto Guzzi, die V7 Stone, steht als Special Edition fürs Modelljahr 2023 am Start: weitgehend schwarz, mit roten Federn am Heck und roten Streifen an den Tankflanken. Ein weiteres spezifisches Merkmal ist die Zwei-in-zwei-Abgasanlage von Arrow – ebenfalls überwiegend schwarz. Und eine Special-Edition-Plakette an der Lenkerklemmung.

Diesmal nicht matt, sondern glänzend

Schön im Fahrersichtbereich liegen auch die an den Lenkerenden montierten Rückspiegel sowie der ebenso schwarz eloxierte Tankverschluss. Sogar die Abdeckungen an den Drosselklappen und die Zylinderkopfhauben des 850er-V-Twins sind dunkel beschichtet. Bemerkenswerterweise ist jedoch der Lack am Tank sowie an den übrigen Karosserieteilen der neuesten Stone-Variante nicht wie bisher üblich matt, sondern glänzend ausgeführt.

Anderthalb PS mehr dank Arrow-Schalldämpfern

Anscheinend ist der Abgasgegendruck mit den Arrow-Schalldämpfern etwas geringer, sodass die V7 Stone Special Edition damit ein bisschen an Performance zulegt: von 48 auf 49 kW (66,5 PS) bei 6.700/min sowie von 73 auf 75 Nm Drehmoment bei 4.900/min. Übrigens soll diese Abgasanlage demnächst auch separat als Originalzubehör für alle Moto Guzzi V7 erhältlich sein. Dazu liegt noch keine Preisangabe vor.

Die ab Oktober 2022 lieferbare V7 Stone Special Edition wird in Deutschland 10.199 Euro kosten – genau 1.000 Euro mehr als eine "normale" V7 Stone. Mit unter 220 Kilo (vollgetankt) und unter 80 Zentimetern Sitzhöhe sind die V7-Modelle relativ leicht zu beherrschen und somit auch eine gute Wahl für Anfänger und Anfängerinnen. Zudem gibt es optional einen Drosselkit für 48 PS, passend zur Stufenführerscheinklasse A2.

Fazit

Eine weitere attraktive Special Edition von Moto Guzzi. Nicht nur der klassischen Farbvariation wegen – Schwarz mit roten Akzenten – sondern auch mit Blick auf die weiteren Details. Allen voran die Abgasanlage von Arrow, mit der die luftgekühlte 850er-Guzzi etwas kräftiger pulsiert und angeblich sogar ein bisschen spritziger läuft.