Moto Guzzi V7/V85 TT Neue Saison, neue Farben

Pünktlich zum 100-jährigen Moto Guzzi-Jubiläum präsentierte Moto Guzzi im Frühjahr 2021 die neueste Generation der Moto Guzzi V7 mit 850 cm³ Hubraum und 65 PS. Für die Saison 2022 präsentiert sich die V7 Stone neben den bekannten Farben Schwarz Ruvido und Orange Rame in den neuen Farben Gelb Metallic und Grau Aluminium.

Keine Veränderungen ergeben sich bei der Moto Guzzi V7 Special. Die bestreitet die Saison 2022 in den bekannten Farben Blau Formale und Grigio Casual. Die V7-Stonemodelle, die im neuen Look ab März 2022 zu den Händlern rollen, kosten ab 9.190 Euro. Für die V7 Special berechnen die Händler 10.100 Euro.

V85 TT und V85 TT Evocative Graphics

Technisch unverändert geht die Enduro V85 TT in die Saison 2022. Dezent einfarbig ergänzt die neue kultige Farbe Grün Ataj das bekannte Schwarz Etna der V85 TT. Auffällig zweifarbig und mit rotem Rahmen begeistert die V85 TT auch 2022 in sportivem Look mit "Evocative Graphics" in den bekannten Farben Gelb Mojave und Rot Uluru. Die normale TT kostet ab 12.290 Euro, die Evocative Graphics steht mit 12.590 Euro in den Preislisten.

Reisefertig ausgerüstet geht auch die V85 TT Travel technisch unverändert an den Start. Zur Saison 2022 ist sie allerdings mit neuer Grafik in der Farbe Grau Grigna erhältlich. Für die Travel wird ein Grundpreis von 13.990 Euro aufgerufen. Ebenfalls neu im TT-Angebot ist die auf der EICMA vorgestellte Sonderversion Guardia D‘Onore, die ebenfalls 13.990 Euro kostet.

Fazit

Moto Guzzi stattet die Baureihen V7 und V85 TT mit neuen Farbvarianten für die Saison 2022 aus.