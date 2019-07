Mutt Mastiff 125 Retro-Bike aus Großbritannien

Mutt Motorcycles dürften zumindest hierzulande wohl nur die wenigsten Motorradenthusiasten kennen. Schade eigentlich, denn die Modelle des britischen Herstellers wissen, zumindest optisch, durchaus zu gefallen. Mit der Mutt Mastiff 125 wurde zuletzt ein brandneues Einsteigermodell in schicker Retro-Optik vorgestellt.

Einzylindermotor leistet bis zu 12 PS

Rein technisch sortiert sich die Mutt Mastiff 125 in die Kategorie anderer in China gebauten Motorräder wie beispielsweise den Modellen von Brixton oder Mash ein. Mit anderen Worten sind die Bikes hübsch anzuschauen, technisch begnügt man sich allerdings mit eher einfachen Mitteln. Der 125-cm³-Einzylindermotor der Mastiff 125 soll bis zu 12 PS leisten. Bei der Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller knapp 110 km/h an. Trocken soll sie 105 Kilogramm wiegen, wobei 17 Liter in den Tank passen sollen.

Mutt Motorcycles Optisch kann sich die Mutt Mastiff 125 durchaus sehen lassen.

Die Lackierung ist in Schwarz und Weiß gehalten. Scramblertypisch spendiert Mutt Motorcycles eine Scheinwerferabdeckung in Gitterform. Bei der Sitzhöhe gibt der Hersteller 780 mm an. Ansonsten mit dabei sind unter anderem 18-Zoll-Felgen inklusive Stollenbereifung und eine LED-Beleuchtung.

Auch in Deutschland erhältlich?

Etwas unklar ist, ob die Modelle von Mutt Motorcycles auch in Deutschland erhältlich sind. Auf der Hersteller-Website wird zumindest ein Kontakt in Deutschland aufgezählt, an den wir uns auch gewendet haben. Vor zwei Jahren schien es so, als würde Mr. Mototeam den Import in hierzulande übernehmen. Daraus wurde allerdings nichts. Entsprechend ist auch zu potentiellen Preisen in Deutschland nichts bekannt. In England soll die Mastiff 125 3.495 Pfund kosten. Übrigens bietet Mutt Motorcycles auch zahlreiche andere Modelle an, die der hier präsentierten Mastiff ziemlich ähneln. Die Modelle unterscheiden sich größtenteils lediglich bei der Lackierung.