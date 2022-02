Royal Enfield Interceptor 650 Umbau Nix fürs Alter: Starrahmen-Bobber von Rajputana

Am Ende bleiben vier Teile der Interceptor übrig: Der Lenkkopf, die Rahmenschleifen, ein Stück des Oberrohrs und natürlich der Twin mit 648 Kubik. Mehr bleibt nicht übrig von der Royal Enfield Interceptor 650 nachdem die Mannen von Rajputana Customs Hand, sorry, die Flex angelegt haben. Einen echten Old-School-Bobber wollten sie bauen. Mit Starrahmen und allen Unannehmlichkeiten, die alte, ungefederte Motorräder so mit sich bringen.

Royal Enfield Bobber

Fast übertrieben klassisch in Moosgrün, Gold und Silber zeigt sich der Starrrahmen-Bobber von Rajputana. Das verbliebene Stück des Oberrohrs lassen die Mannen über dem Zylinderkopf stark abfallen und mit einem leichten Schwung in Richtung der Hinterachse gehen. Das erzeugt den Effekt einer hochaufgerichteten Front mit der selbstgebauten geschobenen Kurzschwinge als Vorderradführung. Bei Harley unter dem Namen Springer-Gabel weltberühmt geworden. Übrigens, selbst diese uralte Art der Frontaufhängung ist nicht so alt wie Royal Enfield ursprünglich. Die Sager-Cushion-Gabel wurde 1907 erfunden, Royal Enfield produziert pausenlos Motorräder seit 1901. Aber zurück zum Bobber: An besagter Gabel ist die originale Bremsanlage nach alter Sitte nach vorn angeschlagen. Im Heck sitzt der Sattel nunmehr auf der Bremsscheibe. Die Felgen sind Serie und mit Ballonreifen bezogen.

Drei neue Tanks

Wir lösen das Rätsel um den Öltank hinten gleich auf: Das ist ein zusätzlicher Benzintank, der nur die Illusion einer Trockensumpfschmierung schafft und über eine zusätzliche Pumpe den Benzinvorrat erhöht. Dieser ist beim Haupttank ziemlich geschrumpft, dafür umso ansehnlicher geworden. Wie bei den alten Unterrohrtanks der Pionierzeiten hängen zwei kleine Tankblasen seitlich am Oberrohr und werden von oben verschraubt. Sie gehen fast nahtlos in den gefederten Einzelsitz aus dunklem Leder über, der wiederrum von einem kurzen Schutzblech abgeschlossen wird.

Royal Enfield Continental GT Karbon Custom STG Tracker 15 Bilder Bilder: Royal Enfield Interceptor 650 Umbau zum Artikel zur Startseite STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker STG Tracker 1/15

Details, Details und Kronen

Serie ist der bekannte Twin mit 48 PS. Seine Einspritzung bekommt Ansaugtrichter mit Filtereinsätzen, die Auspuffanlage ist in gleicher Art und Weise gestylt. So ziemlich jedes Anbauteil ist entweder Gold, mit einer Krone versehen oder selbst als Krone gestaltet. Rajputana schaffen es genau, die Balance zwischen Chic und Kitsch zu halten. Man beachte nur Mal die Tankdeckel und Federkronen der Gabel. In Gänze: Ein mehr als ansehnliches Werk.

Umfrage Was haltet ihr von Custom-Umbauten? 7374 Mal abgestimmt Viele sind schön, aber auch unfahrbar. Lieber im Originalzustand belassen. mehr lesen

Fazit

Indiens blühende Custom-Kultur basiert in den meisten Fällen an den dort im Überfluss vorhandenen 650er-Enfields und großen Künstlern der Metallverarbeitung. Wie bei Rajputana, die aus der Interceptor einen Starrrahmen-Bobber erster Güte zaubern und damit eine Zeit besingen, aus der wir alle schon lange raus sind und Royal Enfield trotz hohen Alters nie wirklich drin war.