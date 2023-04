Shineray Xinyuan Tornado 520 Gespann Retro-Gespann: Klassisches Design, neuer Motor

Mash bietet mit dem Retro-Gespann Side Force 400 eine günstige Alternative zu den mittlerweile sehr teuren und kultigen Ural-Gespannen. Um günstig in den Kontext zu setzen: Bei Mash kostet das Gespann mit 29 PS aus 445 Kubik derzeit ab 9.999 Euro. Hergestellt in China von Shineray. Und die haben gerade ein neues, modernes Retro-Gespann vorgestellt.

Shineray Xinyuan Tornado 520 mit 54 PS

Für umgerechnet 7.000 Euro bietet die chinesische Marke Xinyuan das Modell Tornado 520 an. Technisch ist die Tornado die neue Shineray XY 500B-C. Und die könnte ebenfalls die Basis stellen für ein neues Mash Side Force Gespann in Europa. Auffällig am neuen Gespann ist der Motor. Bisher hatte Shineray als Motoren über 250 Kubik alte, luftgekühlte Einzylinder japanischen Ursprungs genutzt. Hier im Stahlrahmen sitzt jedoch ein neuer, wassergekühlter Twin mit 494 Kubik, 51 Nm bei 7.500 Touren und 54 PS bei 8.500 Touren. Werte und Optik des Motors sprechen erneut für den Einsatz bekannter Honda-Technik mit 6 Gängen – einer davon als Rückwärtsgang. Bis zu 110 km/h soll das Gespann schnell werden.

Altes Chassis, neuer Antrieb

Der neue Motor sitzt in einem Stahlrohr-Rahmen mit Doppelschleife und Beiwagen. Letzterer ist dem aktuellen Side-Force-Boot wie aus dem Gesicht geschnitten. Dabei hält sich Shineray wie gehabt an die klassische Optik alter Gespanne aus den 1930er und 1940er-Jahren mit leicht martialischem Auftritt. Allerdings: Ebenfalls wie gehabt, bietet Shineray keinen Antrieb des Beiwagens an. Trotz offroadigem Anschein taugt das also nur für leichtes Gelände. Interessant: Shineray bietet offensichtlich Kreuzspeichenfelgen an, die eine schlauchlose Bereifung erlauben.

Mehr Leistung, mehr Reichweite

Ein schöner Nebeneffekt des neuen Motors und Chassis sind im Vergleich zur aktuellen Side Force 5 Liter mehr Tankvolumen. Von 13 auf 18 Liter steigt der Benzinvorrat im Tank, was bei angeblichen 4,5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer theoretisch stattliche 400 Kilometer Reichweite ergibt. Ob das neue Retro-Gespann von Shineray die aktuellen 295 Kilo des Side Force unterbietet oder noch etwas draufpackt, ist nicht bekannt.

Heißer Preis

Dafür ist der Preis in China bekannt. 3 Farben bietet Shineray. In Flash Black, Arctic Grey und Jazz White geht es in China bei 53.800 Yuan los, das sind umgerechnet 7.000 Euro. Ob, wann und wie das neue Retro-Gespann von Shineray nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Fazit

Mash-Mutter Shineray hat in China ein neues Retro-Gespann vorgestellt. Optisch kommt das dem aktuellen Mash Side Force sehr nahe, ist technisch allerdings neu. Vor allem der Motor. Anscheinend eine Kopie des aktuellen 500er-Twins von Honda ersetzt den alten, luftgekühlten Single. Mit dem Nebeneffekt, dass die Leistung von 29 auf 54 PS steigt. Preis in China umgerechnet 7.000 Euro, ob die Shineray als Mash nach Europa kommt, womöglich als A2-Version mit 48 PS, ist nicht bekannt.