Triumph Thruxton RS Ton Up Special Edition Café Racer-Träumerei

Triumph legt exklusiv zum Modelljahr 2022 von der Thruxton RS die Ton Up Special Edition auf. Sie soll an die Ursprünge der Café Racer-Szene erinnern.

Mit dem neuen Sondermodell Thruxton RS Ton Up Special Edition, das exklusiv nur im Modelljahr 2022 angeboten werden wird, erinnert Triumph an die Anfangsjahre der modernen Motorradkultur auf der britischen Insel als die "Ton Up Boys" in den 1960ern die ersten Café Racer schufen, um die magische 100mph-Grenze (rund 160 km/h) zu knacken.

Spiel mit der 100-mph-Marke

Technisch bleibt die Triumph Thruxton RS unverändert, das neue Farb-Design spielt vielfältigst auf das Retro-Thema an. So trägt das Ton Up-Sondermodell einen in Aegean Blue lackierten Tank mit Einsätzen in Jet Black, eingefasst von handgemalten silbernen Zierlinien. Die Soziussitzabdeckung hüllen die Briten in Fusion White mit Designelementen in Carnival Red inklusive handgemalter schwarzer Zierlinien und einem neuen "100 Special Edition" Schriftzug. Die 100 spielt auf die 100-mph-Marke an. Das gleiche Motiv ziert den Vorderradfender der Triumph. Die Seitendeckel tragen ein neues Thruxton RS Ton Up-Logo und sind wie das Scheinwerfergehäuse und der hintere Kotflügel in Jet Black lackiert. Eine neue, als Zubehör erhältliche, Cockpitverkleidung in Aegean Blue rundet das Farbenspiel ab. Den Custom-Look unterstreichen zusätzlich unter anderem Gabelprotektoren in mattem Aluminiumsilber, schwarze Räder, Motordeckel und hintere Federn.

Zu haben ist die neue Ton Up Edition der Thruxton RS ab Februar 2022 bei den Händlern. In Deutschland kostet das Sondermodell 16.650 Euro zuzüglich Nebenkosten. Der Aufpreis zur Basis-Thruxton RS liegt bei 800 Euro. In Österreich ist es ab 19.250 Euro inklusive Nebenkosten und NOVA zu haben.

Fazit

Triumph macht aus der Thruxton RS das Sondermodell Ton Up Special Edition. Das soll an die frühe Café Racer-Szene erinnern und wird nur im Modelljahr 2022 angeboten.