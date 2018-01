Um die Sicherheit für die Fahrer in der MotoGP-Weltmeisterschaft weiter zu erhöhen hat die FIM am Donnerstag (11.1.2018) eine Airbag-Pflicht für alle Fahrer der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 bekanntgegeben. Die Airbag-Systeme sind in alle Sessions verpflichtend zu tragen und müssen auch immer funktionstüchtig sein. Die Airbag-Systeme müssen dabei wenigstens die Schultern und Schlüsselbeine schützen, ein Rückenschutz ist optional. Wird dieser verbaut, so muss er das gesamte Rückgrat abdecken. Anpassungen an jeweilige Fahrergrößen sind erlaubt. Die Airbag-Systeme müssen völlig unabhängig vom Motorrad agieren und dürfen in keiner Verbindung mit dem Bike stehen.