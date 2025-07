Neuer Boxer für Ural?: MOTORRAD spekuliert über einen neuen Motor für die Kult-Gespanne

Es gibt Motorräder, bei denen sich nichts ändern darf – und genau deshalb müssen sie sich verändern. Willkommen bei Ural. Die Kult-Marke lebt von Charakter, Charme und klassischer Mechanik. Doch unter dem erwünscht nostalgischen Blech schlägt ein Herz, das technisch schon vor Jahrzehnten an seine Grenzen kam. Und siehe da: Ausgerechnet aus China könnte eine Option kommen. In Form eines 900-Kubik-Boxermotors von Crystalburn , dessen Wurzeln wie die des Ural-Boxers bei BMW liegen. MOTORRAD erlaubt sich eine Spekulation:

Die bisherigen Ural-Motoren liefern rund 41 PS aus 745 Kubik. Für sehr entspannte Landstraßentouren reicht das. Doch mit Beiwagen, Gepäck, Ersatzteilen und Sozia belastet, sind Reserven an Steigungen oder auf der Autobahn willkommen und ergeben mit Blick auf Haltbarkeit Sinn. Der neue luftgekühlte Boxer aus China könnte hier Abhilfe schaffen. Orientiert am Konzept des 2V-Boxers BMW-Typ 247, dessen vermuteten 60 bis 65 PS und dem wohl deutlich höheren Drehmoment wirken auf dieser Ebene keine Argumente dagegen.

Hinweis aus Fernost: Die Neo 500

Und die Verbindung von Ural und Hardware aus China besteht bereits: Die neue Ural Neo 500 ist vollständig in China gefertigt und eigentlich eine Yingang, die zur Ural wird. Mit einem wassergekühlten Twin mit 500 Kubik und 35 PS aus einem Zonsen-Motor als Nachbau eines Honda-Twins bildet die Neo 500 den Brückenkopf für die Spekulation des China-Boxers im Ural-Gespann. In diesem Kontext erscheint die Idee, für das klassische Modell einen Antrieb von außen zu beziehen, nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen.