Helme mit einem voll integrierten Kommunikationssystem sind eigentlich nichts wirklich Neues. Ein voll integriertes Kommunikationssystem in einem Jethelm, bei dem das Mikrofon nicht zu sehen ist, dagegen schon eher. Die Kommunikationssystemspezialisten von Sena haben mit dem neuen Jethelm Savage ein neues Modell entwickelt, das höchste Sprachqualität auch ohne Bügelmikrofon gewährleisten soll.

Verbindung über Bluetooth 4.1 Der Sena Savage ist direkt nach dem Auspacken voll einsatzfähig. Ein separater Einbau des Systems ist nicht nötig. Gesteuert wird das Kommunikationssystem mithilfe des sogenannten "Jog Dial"-Drehknopfs und eines kleinen Aktivierungsschalter an der linken Seite des Helmes. Zudem können Befehle per Smartphone-Sprachsteuerung übertragen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Befehle per optional erhältlicher Fernbedienung weiterzuleiten.

Der neue Sena Savage kostet 399 Euro. Dank Bluetooth 4.1 sollen maximal vier Teilnehmer in einem Bereich von 1,6 Kilometern miteinander kommunizieren können. Das sogenannte "Advanced Noise Control"-System soll für eine gute Sprachqualität und optimale Außengeräuschabschirmung sorgen. In Kombination mit einem Bluetooth-fähigen Gerät können Musik und Navigationsbefehle empfangen und selbstverständlich auch telefoniert werden. Zudem steht ein FM-Radio inklusive zehn voreingestellten Sendern zur Verfügung. Per Smartphone-App kann der Sena Savage konfiguriert werden. So lassen sich per App die Geräteeinstellungen ändern. Auch die Sender des FM-Radios können hier programmiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit Kurzwahlnummern festzulegen oder die Firmware des Helms zu aktualisieren. Die Sprechzeit soll bis zu 11 Stunden betragen.