Scorpion Belfast mit neuer Norm Jethelm mit Sonnenblende ab 170 Euro

Unter 1.000 Gramm soll der neue Belfast von Scorpion wiegen. Natürlich nur, wenn die Schale aus Carbon gefertigt ist. Als Fiberglas-Version sind es gut 130 Gramm mehr und genau diesen Betrag kostet der Fiberglashelm weniger als der aus Carbon: 169,99 Euro. Beiden gemein ist die Zulassung nach der neuen Prüfnorm ECE 22-06, die herunterklappbare Sonnenblende, die Verschlussschnalle und die fünf Jahre Garantie.

Belfast in acht Größen und 15 Farben

Scorpion bietet den Belfast in acht Größen von XS bis XXXL an und verwendet dazu zwei unterschiedlich große Außenschalen. Fürs Auge stehen 15 Farben und Designs an, die sich teilweise noch in den Farben und Materialien des Innenfutters unterscheiden. Die Fiberglashelme kosten ab 169,99, die Carbon-Versionen starten ab 299,99 Euro.