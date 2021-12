BMW Helme 2022 Jet-Helm ergänzt das Angebot

Wer nicht BMW fährt, kann trotzdem BMW fahren. Und zwar mit einem Helm der Bayern. Für 2022 steht ein neues Modell beim BMW-Händler des Vertrauens. Der Demi-Jet Sao Paulo. Er ergänzt das bestehende Line-Up aus dem Klapphelm System 7 Carbon Evo, dem sportlichen M Pro Race, dem Adventurehelm GS Carbon und dem integralen Retrohelm Grand Racer.

BMW Sao Paulo

In drei Dekoren, vier Uni-Farben und den Größen 53/54 bis 63/64 bietet BMW den neuen Demi-Jet mit tiefem Visier und zusätzlichem Sonnenvisier an. Die Helmschale ist aus Glasfaser laminiert und deckt mit zwei Helmschalenformaten die genannten Helmgrößen ab. Die Größe 59 (kleine Helmschale) ist mit einem Gewicht von 1.350 Gramm angegeben. Das Innenfutter kann herausgenommen und gewaschen, das Kommunikationssystem Fit-for-all von BMW kann nachgerüstet werden. Die Farben des neuen Sao Paulo von BMW sind Light White, Grey matt, Night Black und Neon. Die Dekore heißen Com, Urban und Rock. Preise hat BMW bislang nicht veröffentlicht.

BWM System 7 Carbon Evo

Den Klapphelm mit seiner Karbonschale, dem MIPS-System, Doppelscheibenvisier, Sonnenvisier und dem optionalen Umbau zum Jet-Helm bietet BMW 2022 in vier Uni-Farben und drei Dekoren an. Die Größen des System 7 reichen von 52/53 bis 64/65. Das Interkom-System ist nachrüstbar. Den Preis für 2022 hat BMW noch nicht bekannt gegeben.

BMW M Pro Race

Hergestellt wird der sportliche Integralhelm aus einem Mix aus Karbon, Aramid und Glasfaser. Angeboten wird er 2022 in drei Dekoren sowie in den Größen 53/54 bis 63/64. Das Highlight des M Pro Race ist das wendbare Innenfutter mit seinen kühlenden oder wärmenden Eigenschaften, die zusätzlich den Tragekomfort des Helms dem Einsatz anpassen.

BMW Grand Racer

Der Retrohelm Grand Racer ist mit seinem Sebring-Design speziell auf die beiden R18-Modelle B und Transcontinental abgestimmt. BMW bietet 2022 die Größe 55/56 bis 62/63 an. Die Helmschale besteht aus einem Mix aus Karbon und Glasfaser, dass Innenfutter besteht teilweise aus Kalbsleder. Gewichte oder Preise hat BMW bisher nicht genannt.

Fazit

Neben der Neuheit Sao Paulo frischt BMW Motorrad die Helmauswahl 2022 mit neuen Farben und Dekoren auf. Der neue Demi-Jet-Helm zielt klar auf die urbane Mobilität und bietet mit der zusätzlichen Sonnenblende ein interessantes Feature.