Sena Outstar S Jethelm mit Intercom

Sena hat seine Kernkompetenz eigentlich bei Kommunikationssystemen. Um der Kundschaft den Zugang zu diesen noch einfacher zu machen, bietet Sena aber auch verschiedene Helme mit bereits vollumfänglich integrierten Kommunikationslösungen an. Mit dem neuen Jethelm Outstar S bringt Sena eine höherwertig ausgestattete Version des bereits verfügbaren Sena Outstar.

Der nach ECE geprüfte Outstar S verfügt über ein transparentes, kratzfestes Vollvisier mit Anti-Beschlag-Beschichtung und eine einklappbare Sonnenblende für maximalen Komfort in allen Situationen. Das Belüftungssystem des Helms setzt auf zwei Lufteinlässe an der Stirn sowie zwei Luftauslässe am Hinterkopf. Die Helmschale ist aus Polycarbonat gefertigt. Das atmungsaktive Futter ist herausnehm- und waschbar. Ein Ratschenverschluss sichert den Kinnriemen.

Bis zu 900 Meter Reichweite

Das Kommunikationssystem ist nahtlos in den Helm integriert, mit eingebauten Lautsprechern und Mikrofon und Bluetooth 5.0 Technologie. Die Gegensprechanlage kann bis zu vier Benutzer innerhalb einer Reichweite von 900 Metern verbinden. Eine Noise-Control-Technologie filtert und reduziert Hintergrundgeräusche, die beim Motorradfahren typisch sind, und soll so den Klang verbessern. Der Akku reicht laut Hersteller für 12 Stunden Intercom-Gesprächszeit und ist in 2,5 Stunden wieder aufgeladen. Der Outstar S verfügt an der linken Helmseite über eine Drei-Tasten-Bedienung, mit der sich das Kommunikationssystem des Helms auch während der Fahrt mit dem Roller oder Motorrad leicht bedienen lassen soll.

Verfügbar ist der Sena Outstar S in den Größen S, M, L und XL in den Farben Schwarz matt und Weiß glänzend zu Preisen ab 259 Euro. Auf den Helm gibt Sena fünf Jahre Garantie, auf die elektronischen Komponenten zwei Jahre.

Fazit

Sena bietet mit dem Outstar S eine weitere Jethelm-Variante mit vollständig integriertem Kommunikationssystem. Gegenüber dem Outstar ist das System im Outstar S leistungsfähiger. Der neue Jethelm kostet aber auch gut 60 Euro mehr.