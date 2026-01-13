548 Kilometer Reichweite: 9 Bikes mit großer Reichweite

In Zeiten minütlich schwankender Literpreise sind seltene Tankstopps ein hohes Gut. Wer seltener tanken muss, kann sparen. Nicht nur Geld, sondern wertvolle Zeit. Gerade im Urlaub und auf Tour blickt jeder doch lieber auf das Panorama, als auf die Tankuhr, und da lohnen sich Motorräder mit hoher Reichweite.

MOTORRAD testet echte Reichweite Teil der 1000-Punkte-Wertung von MOTORRAD ist eine Verbrauchsfahrt im echten Leben. Entsprechend aussagekräftig sind der erfahrene Verbrauchswert und die über das Tankvolumen errechnete Reichweite. Hohe Reichweiten erreichen die Bikes entweder durch einen großen Tank oder einen niedrigen Verbrauch. Oder durch das sensible Abwägen beider Faktoren in der Entwicklung.

9 Bikes mit großer Reichweite 74 Motorräder durchfuhren 2025 bei MOTORRAD die 1000-Punkte-Wertung und haben damit einen realistischen Wert für ihre Reichweite erfahren. Die Werte schwanken zwischen 257 und 548 Kilometer pro Tankfüllung. Und die 9 höchsten Werte unterscheiden sich um nur 93 Kilometer. Das Angebot an Motorrädern, die viel Fahrzeit zwischen Tankstopps bieten, ist also groß.

Keine Überraschung: In den Top 9 finden sich keine Supersportler, dafür viele Enduros und Crossover-Bikes. Doch bei denen scheint die Waage zwischen Verbrauch und Tankvolumen ausgeglichen. Keine Maschine verbraucht mehr als 4,4 Liter je 100 Kilometer.

Platz 9: Triumph Tiger 900 GT Pro Mit einer Reichweite von 455 Kilometern steht die Triumph Tiger 900 GT Pro 2025 auf Platz 9 der Rangliste "Motorräder mit der größten Reichweite". Sie ist in diesem Ranking auch das Modell mit dem größten Motor und der höchsten Leistung: 108 PS aus 888 Kubik.

Trotzdem erfuhr MOTORRAD nur einen Verbrauch von 4,4 Liter, was bei 20 Liter Tankvolumen eine Reichweite von 455 Kilometern ergibt. Nebenbei: Nach Punkten ist die Tiger 900 GT Pro das beste Bike mit der höchsten Reichweite.

Platz 8: Yamaha Tracer 7 462 Kilometer weit kommt die Yamaha Tracer 7, wenn die 18 Liter Benzin im Tank vollständig verbrannt wurden. Sie kommt etwas weiter als die Triumph, da sie mit 3,9 Litern deutlich weniger verbraucht, mit 74 PS auf 689 Kubik aber auch deutlich weniger leistet.

Allerdings befährt sie ein gänzlich anderes Segment, mit anderen Ansprüchen. Einer davon dürfte das Preis-Leistungs-Verhältnis sein, das die Tracer 7 mit einer Top-Note bedienen kann. Und die Option bietet, Automatik zu fahren.

Platz 7: Honda XL 750 Transalp Mit maximal nur knapp 17 Litern Benzin im Tank, kommt die Honda XL 750 Transalp 469 Kilometer weit. Und das trotz eines vergleichbar starken Motors. Der Twin mit 755 Kubik leistet stramme 92 PS, verbrauchte auf der MOTORRAD-Runde allerdings nur 3,6 Liter je 100 Kilometer.

Ob und wie diese Werte 2026 bestehen, ist offen, da Honda die Transalp nur noch mit der E-Clutch anbieten wird, was das Gewicht um 6 Kilo erhöht.

Platz 6: Suzuki V-Strom 800 DE Wer eine der besten Reiseenduros sucht und sogar die beste mit einem Vorderrad in 21 Zoll, kommt an der Suzuki V-Strom 800 DE nicht vorbei. Ein Grund für die vielen Punkte ist der Verbrauch von 4,2 Litern und die sich daraus ergebende Reichweite von 476 Kilometern. Der Tank fasst 20 Liter.

Und wer Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, ist mit der 84 PS starken Suzuki goldrichtig versorgt.

Platz 5: KTM 790 Adventure Exakt 500 Kilometer weit kommt die KTM 790 Adventure. Möglich macht das der Verbrauch von 4,0 Litern im Test. Das Tankvolumen misst 20 Liter. Wie gut das wirklich ist, zeigt der Blick auf den Motor. Der Twin misst 799 Kubik und leistet maximal 95 PS.

Und trotz eines etwas höheren Preises im Test steht eine 1 vor dem Komma der Preis-Leistungs-Note, da die Adventure mit das beste Bike der 21-Zoll-Klasse ist.

Platz 5: Royal Enfield Himalayan 450 Ebenfalls 500 Kilometer weit kommt die Royal Enfield Himalayan 450. Den Unterschied macht allerdings das "Wie". Der 450er-Single verbraucht einerseits nur 3,4 Liter je 100 Kilometer. Andererseits leistet der Motor nur 40 PS, was die Leistung der KTM abermals aufwertet. Das Tankvolumen der Himalayan 450 beträgt 17 Liter.

Dafür wiegt die Himalayan 450 mit 203 vollgetankten Kilo im Vergleich mit am wenigsten, was für eine echte Enduro mit 21-Zoll-Rad vorn und dem Nimbus der Unzerstörbarkeit ein guter Wert ist.

Platz 3: CFMoto 800 MT-X Mit 22 Litern Sprit im Tank kommt die CFMoto 800 MT-X 523 Kilometer weit. Das ergibt einen erfahrenen Verbrauch von 4,3 Liter auf der MOTORRAD-Runde. Gute Werte für einen Motor mit 799 Kubik und 91 PS. Woher allerdings die 0,3 Liter Mehrverbrauch zur KTM 790 Adventure kommen, die den Motor der MT stellt, ist nicht klar.

An den 12 Kilo Mehrgewicht nebst Aerodynamik kann es nicht allein liegen. Hier könnte die Software der Einspritzung ein Grund sein, denn der Twin in der CF punktet deutlich niedriger als der Twin der KTM.

Platz 2: Kawasaki Versys 650 Großer Tank, niedriger Verbrauch. Ergibt Platz 2 der Reichweite für die Kawasaki Versys 650. Nur 3,9 Liter verbraucht der Twin mit 649 Kubik und 67 PS und schöpft den Sprit aus 21 Liter Tankvolumen. 538 Kilometer Reichweite in der Theorie kommen da zusammen.

Hinzu kommt noch eine starke Note in der Preis-Leistungs-Bewertung.

Platz 1: Moto Guzzi V85 TT Weiter kam bei MOTORRAD im Jahr 2025 keine. Die Moto Guzzi V85 TT kann theoretisch 548 Kilometer zwischen 2 Tankstopps zurücklegen. Real erfuhr der Test einen Verbrauch von 4,2 Litern je 100 Kilometer, der eben 5,48-mal im 22-Liter-Tank zur Verfügung steht.

Fazit