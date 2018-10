Zu den nostalgischen Elementen gehören dabei unter anderem die klassische kurze Sportsitzbank, der Rundscheinwerfer und der ebenfalls rund gehaltene Tacho. Scrambler-Feeling bringen die grobstollig bereiften Drahtspeichenfelgen und die rechtsseitig hochgezogene Doppelendschalldämpfer-Auspuffanlage. Dazu kombinieren die Südländer an der HPS 300i einen zweifarbig in glänzendem und matten Schwarz lackierten Tank, einen kurzen Blechfender über dem Vorderrad, einen breiten, gebogenen Lenker, Lenkerendenspiegel sowie einen Bugspoiler.

Der Einzylinder in der Mondial bringt es auf 23 PS.

Befeuert wird die neue Mondial, die eine 300 im Namen führt, von einem wassergekühlten 250 Kubik Viertaktmotor mit Vier-Ventil-Technik und elektronischer Einspritzung. Die Spitzenleistung von 23,1 PS liegt bei 8.500/min an, das maximale Drehmoment von 22,5 Nm wird bei 6.800 Touren erreicht. Ein Sechsgang-Getriebe moduliert das Antriebsmoment via Kettenantrieb aufs Hinterrad.

Die Zweiarmschwinge stützt sich an Stereofederbeinen mit Ausgleichsbehälter ab. In den Gabelbrücken steckt eine 41er Upside-Down-Forke mit 90 mm Federweg. Auf den Drahtspeichenrädern steckt vorn ein 100/90 - 18er Reifen, hinten dreht sich ein 130/80-17er Pneu. Bremspower liefert vorn eine 280er Scheibe im Verbund mit einer Vierkolben-Zange. Hinten beißt eine Einkolben-Zange in eine 218er Disc. ABS ist mit an Bord.