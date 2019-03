All denjenigen, denen die Honda CB 1000 R+ in der Basisversion nicht exklusiv genug ist, bietet Honda nun eine neue Sonderedition in limitierter Stückzahl. In Europa wird es lediglich 350 Exemplare der Honda CB 1000 R+ Neo Sports Café "Limited Edition" geben. Davon werden es zudem lediglich 85 Stück nach Deutschland schaffen. Wer sich ohnehin für das schicke Retro-Bike begeistert und dazu ein Bike mit Seltenheitswert sucht, könnte mit dem neuen Sondermodell glücklich werden.