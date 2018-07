Mit der Lacama - der Name leitet sich von einem Chameleon ab - will Italian Volt ein Elektromotorrad anbieten, das sich auf vielfältigste Art und Weise den Wünschen seines Besitzers anpassen kann. Nach zahlreichen Designstudien triit die Lacama jetzt ins Prototypen-Stadium ein. In Goodwood auf dem Festival of Speed hatten die Italiener ihren öffentlichen Auftritt. Vorbestellt werden kann die Lacama ab sofort. Die Reservierungsgebühr liegt bei 250 Dollar, der Kaufpreis bei 38.000 Dollar. Die ersten Modelle einer Kleinserie sollen noch 2018 zu den Kunden rollen.