25 % Rabatt auf EICMA-Tickets im August

Die 82. EICMA verspricht erneut ein international spannendes Event der Motorradindustrie zu werden – mit zahlreichen Weltpremieren, Modellneuheiten und Techniktrends. Nach dem großen Erfolg der Jubiläumsausgabe 2024 (110 Jahre EICMA) setzt die Messe auch 2025 auf ein bewährtes Konzept: Produktneuheiten in den Hallen, Action und Unterhaltung im Außenbereich "MotoLive".

Kostenfreie Parkplätze für Besucher am Wochenende

Ein weiteres Plus: Für die Besuchstage Samstag (8.11.) und Sonntag (9.11.) können beim Ticketkauf online über 10.000 kostenfreie Parkplätze in elf Park-and-Ride-Anlagen des Mailänder Nahverkehrs (ATM) reserviert werden. Die Parkplätze liegen an den wichtigsten ÖPNV-Knotenpunkten und sollen den Verkehr rund um das Messegelände entlasten.