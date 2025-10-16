125er-Roller aus Frankreich: Peugeot Pulsion Evo 125 neu für 2026

Während Roller aus asiatischen Werken längst auch die Ballungsräume in Europa durchdringen, weist Peugeot Motocycles explizit darauf hin, dass der neue Pulsion Evo am Firmensitz im französischen Beaulieu-Mandeure – südwestlich der deutschen Grenze bei Freiburg – gefertigt wird.

Peugeot Pulsion Evo 125 neu für 2026 Nach der öffentlichen Vorstellung zur EICMA 2025 im November soll der neue Peugeot Pulsion Evo 125 im Januar 2026 in den Handel kommen. Einzuordnen ist der moderne 125er-Roller laut Hersteller als "kompakter GT-Scooter". Wobei GT für Gran Turismo steht, und das lässt die Kombination aus Dynamik und Komfort erwarten.

Einzylinder-Motor mit 13 PS und 115 km/h Ordentlich motorisiert ist der neue Peugeot Pulsion Evo 125 jedenfalls mit einem Viertakt-Einzylinder-Motor. Als Spitzenleistung sind über 13 PS (rund 10 kW) angekündigt, dazu 115 km/h Höchstgeschwindigkeit.

125er-Scooter für die Führerscheinklassen A1 und B196 Das sind relativ starke Werte des Peugeot Pulsion Evo 125 für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie für die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

125er-Roller mit bis zu 440 Kilometer Reichweite Und mit dem 11-Liter-Benzintank des Peugeot Pulsion Evo 125 sollen bis zu 440 Kilometer Reichweite möglich sein. Das entspricht einem angeblichen Spritverbrauch um 2,5 Liter pro 100 Kilometer.

14-Zoll-Vorderrad und 13-Zoll-Hinterrad mit ABS-Bremsen Eine Telegabel führt das 14-Zoll-Vorderrad des Peugeot Pulsion Evo 125, das 13-Zoll-Hinterrad rotiert Roller-typisch direkt an der Triebsatzschwinge mit zwei Federbeinen. Beide Räder sind mit jeweils einer Scheibenbremse samt ABS ausgerüstet – in dieser Fahrzeugkategorie noch nicht selbstverständlich.