Adventure-Scooter mit Topcase: QJMotor ATR 125 für A1 und B196

Robuster Look, kantige Verkleidungsteile, und Platz für die Beine gibt es nur seitlich – das typische Design für Adventure-Scooter, das mit Modellen wie etwa dem Aprilia SR GT 125, dem Sym ADX 125, dem Keeway XDV 125 oder dem Voge SR1 ADV 125 mittlerweile auch in der 125er-Klasse angekommen ist, gibt den Ton beim QJMotor ATR 125 an. Ans Steuer dürfen sowohl A1-Piloten als auch Fahrer, die ihren Autoführerschein um die Schlüsselzahl B196 erweitert haben.

Maximal-Leistung der A1-Klasse Der im QJMotor ATR 125 eingebaute, flüssigkeitsgekühlte Einzylinder leistet laut Hersteller 15 PS (10,8 kW) bei 8.750 Umdrehungen pro Minute und erreicht ein maximales Drehmoment von 12 Nm bei 8.250/min. Die Kraftübertragung erfolgt über ein stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit Riemenantrieb. Der Motor erfüllt die Euro-5+-Norm.

USB, Connectivity, Start-Stopp-Automatik Zur Ausstattung des QJMotor ATR 125 gehören neben ABS die LED-Beleuchtung rundum, ein Farb-TFT-Display sowie USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Bluetooth-Connectivity, Start-Stopp-Automatik und ein Reifendruckkontrollsystem sind ebenfalls an Bord.

Topcase und Hauptständer inklusive Der Windschild ist höheneinstellbar, die beiden Handschuhfächer sind abschließbar, und eines davon ist mit einem USB-Ladeanschluss ausgestattet. Zudem ist der Gepäckträger sowie das Shad-SH33-Topcase inklusive. Ebenso der Hauptständer, der den Seitenständer des Adventure-Scooters ergänzt.

Preis und Verfügbarkeit Der QJMotor ATR 125 ist in der Schweiz bereits verfügbar. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Adventure-Scooter bald auch in Deutschland angeboten wird. In der Schweiz ist er mit 3.890 Franken eingepreist, ein spanischer Händler gibt den Preis mit 3.390 Euro an. Für den deutschen Markt dürfte der Listenpreis bei etwa 3.600 Euro liegen, so unsere Einschätzung.