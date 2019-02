Meguro und Kawasaki ist keine neue Verbindung. Meguro wurde 1937 als selbständiger Motorradhersteller in Japan gegründet und in den 1960er Jahren, nach längerer Zusammenarbeit, vollständig in den Kawasaki-Konzern integriert. Aus der Zusammenarbeit entstanden auch die ersten Modelle der Kawasaki W-Serie, die die Japaner 1999 mit der W650 wiederbelebt hatten.