Bohrung x Hub, Kompressionsverhältnis und Anzahl der Ventile (16) haben sich im Vergleich zur 2016er-Version nicht geändert, aber die Gemischaufbereitung: Der Kraftstoff wird nun durch im Durchmesser 47 mm statt 38 mm große Öffnungen eingespritzt - und zwar mit doppelten Einspritzdüsen. Bei gleicher Drehzahl (13.500/min) hat die 2019er Kawasaki ZX-6R nun 131 statt ehemals 130 PS, wobei sich das maximale Drehmoment auf fast unveränderte 71 Nm beläuft, aber bei der 2019er-ZX-6R jetzt 500 Umdrehungen früher anliegt, also bei 11.000/min.

Ebenfalls ohne Aufpreis an Bord: voll einstellbare Showa-BFF-Gabel, Hochleistungsbremsen, in drei Stufen einstellbare Traktionskontrolle, LED-Scheinwerfer und Multifunktionsinstrument im Cockpit. Letzteres integriert erfreulicherweise einen analogen Tacho. Gang, Verbrauch und Reichweite werden auf dem LC-Display angezeigt.

Aber nicht nur in Sachen Hubraum macht die Mittelklasse-Ninja einen Schritt zurück, sondern auch beim Preis: 13.195 Euro kostete die Ninja 636 im Modelljahr 2016. Ab 11.695 Euro sind es jetzt für die 2019er Kawasaki ZX-6R. Das war’s aber mit den Rückschritten. Dank dem Quickshifter kann jetzt nämlich ohne den Handgriff zum Kupplungshebel hochgeschaltet werden. Serienmäßig.

Die schwarze Variante ist im Vergleich etwas günstiger.

Vom Rennstreckeneinsatz über verwinkelte Landstraßen und dem alltäglichen Einsatz – die neue Ninja ZX-6R soll dank erstarktem Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich sowie kürzeren Schaltwegen, rundum Spaß bereiten. Die Euro 4-Norm erfüllt sie selbstverständlich auch.

Bereift ist die 2019er ZX-6R mit Bridgestone Battlax Hypersport S22, die gleichzeitig das leichte Handling unterstützen sowie für Grip auf trockenen und nassen Straßen sorgen sollen.

Die Kawasaki ZX-6R rollt im Modelljahr 2019 in Grün-Schwarz ab 11.895 Euro an oder in komplett Schwarz für 11.695 Euro.