Monster-Fun mit der Ducati Monster: 4 Leser testeten 4 Wochen lang ein neues Bike

Leser-Experience – Was ist das? MOTORRAD schickt gemeinsam mit einem Motorradhersteller eine kleine Gruppe Leserinnen und Leser auf ein exklusives Testabenteuer. Diesmal fiel die Wahl auf Ducatis neuestes Naked Bike, die Ducati Monster. Aus knapp 3.700 Bewerbungen gewählt, hatten vier Glückliche die Chance, einen Monat lang die erst Anfang 2026 vorgestellte Monster zu erleben – ohne Kilometerbegrenzung, dafür mit 200 Euro Spritgeld im Gepäck.

Überzeugte schon die MOTORRAD-Tester auf ganzer Linie Die Tester von MOTORRAD hat die neue Ducati Monster bereits auf ganzer Linie überzeugt. Sie fuhr im Klassenvergleich (Ausgabe 12/2026) direkt Platz eins ein, überzeugte mit besten Allround-Qualitäten. Ein Motorrad, das den Alltag ebenso beherrscht wie die sportliche Landstraßenrunde und die mehrtägige Urlaubstour. Besonders der 890-Kubik-V2 glänzt mit feinem Ansprechverhalten, bauchiger Leistungsentfaltung und viel Drehfreude.

Dazu mischt die neue Ducati Monster eine sportliche, aber aufrechte Sitzposition in moderater Höhe und ein intuitiv-leichtfüßiges Handling. All das verpackt im markentypisch edlen Design, reduziert auf das Nötigste und garniert mit sensibel arbeitenden Fahrassistenten – ein erfolgsversprechendes Rezept, wie wir finden.

Ducati Aus knapp 3.700 Bewerbungen gewählt, hatten vier Glückliche die Chance, einen Monat lang die erst Anfang 2026 vorgestellte Monster zu erleben – ohne Kilometerbegrenzung, dafür mit 200 Euro Spritgeld im Gepäck.



Was sagen die MOTORRAD-Leserinnen und -Lesern? Doch schmeckt dieses Monster-Rezept aus Bologna auch den MOTORRAD-Leserinnen und -Lesern? Interesse an der neuen Monster haben sie schon mal, das verraten 3.684 Bewerbungen für die Teilnahme an der Leser-Experience. Das Losglück war mit zwei Leserinnen und zwei Lesern. Sie bekamen von Ducati für einen Monat jeweils eine brandneue Monster zum ausgiebigen Test zur Verfügung gestellt. Außerdem gab’s ein professionelles Shooting mit dem Bike und 200 Euro Spritgeld obendrauf.

Einführung in Technik und Bedienung

Zum Start der Experience nahmen sie ihre identischen Bikes bei Ducati in Neuburg an der Donau in Empfang. Nach kurzer Einführung in Technik und Bedienung des neuesten Naked Bikes aus Bologna ging es schon auf die gemeinsame erste Ausfahrt samt Fotoshooting.

Ducati Die Monster ist ein Motorrad, das den Alltag ebenso beherrscht wie die sportliche Landstraßenrunde und die mehrtägige Urlaubstour. Besonders der 890-Kubik-V2 glänzt mit feinem Ansprechverhalten, bauchiger Leistungsentfaltung und viel Drehfreude.



Wertvolle Erfahrungen und Eindrücke

Anschließend verteilten sich die vier roten Ducati Monster in alle Himmelsrichtungen, um in ganz Deutschland fleißig Kilometer zu sammeln. Für vier volle Wochen wurden sie zu täglichen Gefährtinnen von Vanessa, Laura, Philipp und Bastian. Die setzten die Bikes für ganz unterschiedliche Zwecke ein und sammelten dabei wertvolle Erfahrungen und Eindrücke. Was sie erlebt haben, was sie überrascht hat und was ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, lest ihr in Auszügen im Folgenden. Die kompletten Rückmeldungen der 4 Leser-Tester und -Testerinnen gibt es hier

Bastian Brandenburg setzte die Ducati Monster im Alltag und auf Feierabendrunden ein – und hebt vor allem das Gesamtpaket hervor: Der drehmomentstarke Motor in Kombination mit den elektronischen Helfern mache sie für ihn zum "perfekten Alltagsmotorrad". Besonders hängen bleibt bei ihm die Mischung aus Fahrspaß und echter Alltagstauglichkeit sowie der konkrete Nutzen der Assistenzsysteme.

setzte die Ducati Monster im Alltag und auf Feierabendrunden ein – und hebt vor allem das Gesamtpaket hervor: Der drehmomentstarke Motor in Kombination mit den elektronischen Helfern mache sie für ihn zum "perfekten Alltagsmotorrad". Besonders hängen bleibt bei ihm die Mischung aus Fahrspaß und echter Alltagstauglichkeit sowie der konkrete Nutzen der Assistenzsysteme. Vanessa nutzte die vier Wochen, um die Ducati Monster als tägliche Begleiterin zu erfahren – von normalen Strecken bis zu Touren – und beschreibt sie als unkompliziert, handlich und leicht zugänglich. Besonders positiv fielen ihr die entspannte Ergonomie und das intuitive Fahrgefühl auf, was längere Etappen angenehm macht.

nutzte die vier Wochen, um die Ducati Monster als tägliche Begleiterin zu erfahren – von normalen Strecken bis zu Touren – und beschreibt sie als unkompliziert, handlich und leicht zugänglich. Besonders positiv fielen ihr die entspannte Ergonomie und das intuitive Fahrgefühl auf, was längere Etappen angenehm macht. Laura baute in ihrer zweiten Hälfte der Experience gezielt Vergleichsfahrten ein: Neben einem Trip Richtung Nordsee stellt sie die Ducati Monster unter anderem einer BMW F 900 R und einer Triumph Trident 800 gegenüber. Am meisten überzeugt sie der Motor mit seinem kräftigen Durchzug plus die modernen Assistenzsysteme, weil beides zusammen Fahrspaß liefert und im Alltag spürbar unterstützt.

baute in ihrer zweiten Hälfte der Experience gezielt Vergleichsfahrten ein: Neben einem Trip Richtung Nordsee stellt sie die Ducati Monster unter anderem einer BMW F 900 R und einer Triumph Trident 800 gegenüber. Am meisten überzeugt sie der Motor mit seinem kräftigen Durchzug plus die modernen Assistenzsysteme, weil beides zusammen Fahrspaß liefert und im Alltag spürbar unterstützt. Philipp sammelte mit der Ducati Monster viele Kilometer in unterschiedlichsten Szenarien und betont dabei den sportlichen Charakter, ohne dass die Alltagstauglichkeit auf der Strecke bleibt. Für ihn punktet das Bike vor allem über das stimmige Zusammenspiel aus agilem Handling, kräftigem Antrieb und der Sicherheit/Entlastung durch die Elektronik – also ein Naked Bike, das "kann", aber nicht anstrengt.