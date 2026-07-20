Kawasaki Z 900 schlägt BMW R 1300 GS: Sensation bei den Privatzulassungen

Das steckt hinter der Überraschung: Privat schlägt Firmenzulassung In der klassischen Zulassungsstatistik nach Gesamt-Neuzulassungen bleibt die BMW R 1300 GS im Zeitraum Januar bis Juni 2026 klar die Nummer 1: 4.183 Neuzulassungen gegenüber 2.833 für die Kawasaki Z 900. Doch die Detailauswertung nach Haltern zeigt: Bei der GS entfällt ein großer Teil auf juristische Personen (43,4 Prozent), während die Z 900 fast vollständig privat zugelassen wird.

Umgerechnet auf natürliche Personen kommt die BMW R 1300 GS im Halbjahr 2026 auf rund 2.367 Privatzulassungen. Die Kawasaki Z 900 landet bei rund 2.646 – und übernimmt damit Platz 1 in der "Privatwertung".

Vergleich zurück bis 2020: BMW GS privat stets vorn – bis jetzt Das Ergebnis ist so ungewöhnlich, weil sich in den Halbjahresauswertungen der letzten Jahre immer ein klares Muster zeigte: Die große GS steht auf Platz 1.

Wir gehen die letzten 6 Jahre in der Zulassungsstatistik zurück: Von 2020 bis 2025 lag bei den Privatzulassungen im ersten Halbjahr jeweils die BMW GS vorn – 2020 bis 2023 als R 1250 GS, 2024 und 2025 als R 1300 GS. Die Z 900 war zwar konstant stark und meist Zweite – aber eben nicht Spitzenreiterin. Erst zum Halbjahr 2026 kippt das Bild: Die BMW R 1300 GS bleibt zwar Gesamtsiegerin, die Privatkrone geht jedoch an die Kawasaki Z 900.

Warum ist die Kawasaki Z 900 so erfolgreich? Die Z 900 gilt seit Jahren als "Volks-Bike" und Erfolgsmodell, das vor allem über ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine breite Alltags- und Zielgruppen-Tauglichkeit funktioniert. Hinzu kommen: druckvoller Motor, prima Handling, kompakte Dimensionen und eine komfortable Federung. Preis: ab 10.170 (inkl. Überführung).

Z 900 SE vs. Hornet 1000 SP vs- GSX-S 1000

Und wie ist die Lage für die BMW R 1300 GS? Die BMW R 1300 GS ist ein famoses Motorrad. Sie erweist sich mittlerweile als homogenes Gesamtpaket mit herausragenden Fähigkeiten – Motor, Fahrwerk und Elektronik spielen auf höchstem Niveau. Den letzten Reiseenduro-Vergleichstest gewann die 1300er-GS klar. Die Verarbeitungsmängel bei ihrem Debüt haben womöglich zu einer Delle in der Verkaufsstatistik geführt. Zudem könnte sich ein allgemeiner Trend des Motorradmarkts abzeichnen, hin zu günstigeren Bikes.

Reiseenduros mit Automatik im Test