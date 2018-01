Hightech im Cockpit

Das Cockpit der Yamaha Star Eluder bietet alles, was der Fernreisende so braucht.

Trotz des archaisch anmutenden Antriebs verfügt die Yamaha Star Eluder über zahlreiche zeitgemäße Features. Die Drosselklappen werden elektronisch angesteuert, die Bordelektronik bietet verschiedene Fahrmodi sowie eine Traktionskontrolle. Nicht fehlen dürfen ein Tempomat, ABS, eine Sitzheizung und ein Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen. Diverse Funktionen lassen sich aber auch per Sprachsteuerung und Bedienelementen an den Lenkerenden steuern. Auch Smartphones binden sich drahtlos oder per USB-Port ein. Musikgenuss erlauben wasserfeste Lautsprecher, gegen Aufpreis wandert auch ein Navigationssystem an Bord.