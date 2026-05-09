Alt gegen neu: Triumph Speed Triple vs. Speed Triple 1200 RS – Evolution der Revolution

Zwischen diesen beiden Speed Triple stehen Jahrzehnte und auch Welten. Das wäre vielleicht anders, wenn wir nicht die erste Speed Triple (Typ T300B, 1994 bis 1996), sondern die zweite (T509, 1997 bis 2001) gewählt hätten, die viele wiederum für die erste halten. Denn erst da zeigten sich die bis heute typischen Speedy-Streetfighter-Ingrendienzen: gedrungene Dimension, Einarmschwinge, organisch geformter Alu-Rahmen, Fly Screen.