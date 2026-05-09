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Alt gegen neu: Triumph Speed Triple vs. Speed Triple 1200 RS – Evolution der Revolution

Triumph Speed Triple vs. Speed Triple 1200 RS
Evolution der Revolution

Trotz aller Jahrzehnte ist schon auf den ersten Blick klar: MT-07 bleibt MT-07, CBR 600 RR bleibt CBR 600 RR, und Speed Triple bleibt … Okay, hier ist die Sache etwas komplizierter. Drei Zylinder und eine nonchalante Attitüde gibt es auch nach 30 Jahren noch. Aber sonst blieb kein Stein auf dem anderen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
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Triumph Speed Triple, Triumph Speed Triple 1200 RS
Triumph Speed Triple
Triumph Speed Triple 1200 RS
17Bilder
Triumph Speed Triple

Zwischen diesen beiden Speed Triple stehen Jahrzehnte und auch Welten. Das wäre vielleicht anders, wenn wir nicht die erste Speed Triple (Typ T300B, 1994 bis 1996), sondern die zweite (T509, 1997 bis 2001) gewählt hätten, die viele wiederum für die erste halten. Denn erst da zeigten sich die bis heute typischen Speedy-Streetfighter-Ingrendienzen: gedrungene Dimension, Einarmschwinge, organisch geformter Alu-Rahmen, Fly Screen.

T300 B eher ein Café Racer

Die T300 B hingegen ist qua ihrer Herkunft als gestrippte Sportmaschine Daytona eher ein Café Racer und scheint nicht mehr als den namensgebenden Reihen-Dreizylinder mit der heutigen Speed Triple gemein zu haben.

Und doch ist der Ansatz, ein Sportmotorrad notdürftig seiner Klamotten zu berauben,...