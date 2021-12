Blacktrack Motors BT-05 Cento Moto Guzzi Griso Die Guzzi für 118.000 Euro vom Mantra-Designer

118.000 Euro und das Spender-Motorrad ist noch nicht mal dabei. "Sauwa die Hoor gschnitte." (Sauber die Haare geschnitten), wird ein derartiger Umstand in manch Region genannt. Blacktrack Motors bietet die jüngste Kreation BT-05 Cento von Macher Sasha Lakic genau zu diesen Konditionen an. 10 Monate Wartezeit sind im Preis inbegriffen, Steuern und Transport nicht. Eine umgebaute Guzzi für einen sechsstelligen Betrag: Was gibt es für die Kohle?

Guzzi vom Bimota-Designer

Blacktrack-Macher Lakic ist ein Meister des Designs. Unzählige Preise für automotive Entwürfe sprechen eine klare Sprache. Unter anderem die Voxan Black Magic zählt zu seinem Highlight. Auf der anderen Seite des Erfolgs steht die Bimota Mantra. Seit einigen Jahren entwirft und baut Lakic unter dem Label Blacktrack sehr exklusive Café Racer. Begonnen hat alles 2015 mit einer unfassbar guten Güllepumpe. Aktuelles Modell ist die Guzzi-Kreation BT-05.

8V-Twin mit 1.380 Kubik

Basis der BT-05 Cento ist der Antrieb der Moto Guzzi Griso 1200. Der 8V-Twin wird auf 1.380 Kubik aufgebohrt und leistet abgestimmt 136 PS und 144 Nm. Leistungsdaten, die von den Radical-Guzzi-Motoren auf 1200er-Basis vertraut wirken. Am Kraftwerk bleiben Getriebe und Endantrieb original erhalten. Die Auspuffanlage baut Zard exklusiv für Blacktrack. Das komplette Chassis ist von zwei weiteren Meistern ihres Faches neu gezeichnet und gebaut.

Chassis von Guareschi

Guzzisti und Feinschmeckern des Rahmenbaus bekommen beim Namen Guareschi feuchte Hände. In zweiter Generation bauen und entwickeln die Brüder in Parma renntaugliche Chassis für alle Guzzi-Modelle der Geschichte. Dem Varano-Rahmen sehr ähnlich haben die Guareschis der BT-05 ein Chassis im Stile eines Café Racers gebaut. Nur gut 12 Kilogramm wiegen Haupt- und Heckrahmen zusammen. Im Lenkkopf hängt eine volleinstellbare FGRT Gabel von Öhlins. In der CARC-Schwinge arbeitet ein TTX-Federbein von Öhlins. In den Aufhängungen drehen sich Magnesium-Felgen von Marvic, die von Brembo-Sätteln verzögert werden.

Karbon-Karosse und Alukunst

Das Tankcover sowie das Heckteil entwirft Lakic und lässt es von Profis aus Karbon bauen. Ebenso verfährt der Designer mit den Frästeilen aus Aluminium für Hebel, Halter und Fußrasten. Das neue Cockpit entsteht auf Basis der neuen Gabelbrücke mit halbhohen Stummeln und dem Motogadget Motoscope-Instrument, das an den Can-Bus aus gleichem Hause angeschlossen ist.

50 Kilo Diät

Genau 50 Kilo leichter ist die BT-05 im Vergleich zu einer Griso 1200 und bringt nur 175 Kilogramm trocken auf die Waage. Alternativ bietet Blacktrack eine Fiberglas-Karosse an, die sechs Kilogramm mehr wiegt. Für welche Version die 117.900 Euro gelten ist nicht bekannt. Klar hingegen ist: Es wird nur 10 Stück der Cento geben. Es heißt sich also sputen, wer den Preis locker auf Tasche hat.

Fazit

Es braucht dicke Eier und ein enormes Ego, um eine 1200er Griso umzubauen und 118.000 Euro dafür zu verlangen. Die Einzelteile selbst kommen nie auf diesen Betrag, man zahlt hier die Zeit und den Namen des Designers von Weltrang. Sasha Lakic ist eine Größe im Automotiv-Design und seine bisher vier Motorräder und ein Restomod-Porsche sind einzigartige Fahrzeuge. Die BT-05 Cento vereint dabei das Können des Designers mit dem Können seiner Partner für Chassis, Fahrwerk und Anbauteile.