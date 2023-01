CF Moto V.02-NK Concept patentiert Die Super Duke aus China

Sie war ein Highlight des Jahres 2017: die in China Ende 2017 vorgestellte Studie CF Moto V.02-NK Concept. Der Prototyp zeigte sich mit hochwertigen Bauteilen ausgestattet, mutig gestaltet und mit interessanter Technik bestückt. Der Motor erinnerte auf den ersten Blick an die LC8-Version des V2 von KTM mit 990 Kubik. Jedoch war damals die besondere Form des Gehäuses schon verräterisch. 2023 tauchte das Konzept erneut auf. Als Patent und mit detailreichen Zeichnungen des Motors, und die weisen auf eine recht eigenständige Konstruktion von CF Moto hin. Wobei klare Indizien auf die Verwandtschaft mit dem KTM-Motor nicht fehlen.

Pierluigi Marconi entwickelt Prototyp

Für das Design war ein Team aus Ex-Benelli- und Ex-Bimota-Designern verantwortlich. Die Grundlinie orientiert sich am typischen Design von Kiska, die für die Linienführung der CF Moto-Serienbikes verantwortlich sind und zudem unzählige KTM-Modelle in kantige Form bringen. Die Gesamtentwicklung leitete Pierluigi Marconi, der schon bei Bimota Chefentwickler war und bei Benelli den Posten des CEO bekleidete. Besonders auffällig ist der Kühler unter dem Sitz der CF Moto V.02-NK Concept. Er wird mit Luft versorgt, die vom vorderen Bereich des Motorrads nach hinten weitergeleitet wird. Die gewonnene Luft wird mithilfe von zwei Kanälen in den Kühler geleitet, die auf beiden Seiten des Motorrads montiert sind und aus Carbonfasern gefertigt wurden. Ein ähnliches System ist bereits von der Benelli Tornado bekannt. Obwohl es sich 2017 nur um eine Konzeptstudie handelte, kündigte CF Moto damals an, dass ein ähnliches Bike in naher Zukunft als Serienmodell produziert werden soll. Ähnlich der 800NK, doch bei der lagen zwischen Konzept und Serienkrad nur wenige Monate.

2023 wird das Konzept zum Patent

Die lange Zeit zwischen Konzept 2017 und Patent 2023 verstört und lässt grundsätzlich zweifeln an einer Serienversion der – wir bleiben in der Nomenklatur – NK 1200 von CF Moto. Wir erinnern uns: Auf der EICMA 2021 stand die C21 als Studie eines kleinen Supersportlers. Anfang 2022 kam die SR 450 von CF Moto in Serie. Vergleichbar schnell getaktet war die Präsentation der NK 800 als Studie im Herbst 2022 und Patenten im Winter 2022. Was zeigt das Patent also zur großen NK von CF? Zunächst zeigen die Zeichnungen klar das Design der Studie auf. Interessant wird es bei den Schnitten des Motors. Eindeutig ein V2 mit Zylinderköpfen mit Doppelzündung, die durch Lage, Aufbau und Kühlsystem an den großen LC8-Motor mit 1.301 Kubik erinnern. Das Gehäuse des CF-V2 ist allerdings mit keiner LC8-Generation seit 2003 vergleichbar. Vor allem die Lage des Wärmetauschers vorn unterscheidet sich deutlich vom KTM-Gehäuse, was auf einen geänderten Kühlkreislauf hinweist.

CFMoto Neues Gehäuse für einen geänderten Kühlkreislauf und womöglich einen Zylinderwinkel von 90 Grad.

Weiterhin ist die rechte Gehäusehälfte deutlich länger und wirkt nicht so kompakt wie beim LC8. Die Konfiguration von Einspritzung und Airbox wirkt dann wieder sehr "orange". Auf den Hubraum des CF-V2 gibt es keinen Hinweis. Im Rahmen des Konzepts war von knapp über 1.000 Kubik die Rede. Die Zylinderköpfe mit Doppelzündung weisen auf einen noch größeren Hubraum hin, mit großem Brennraum: 1.200 Kubik wären ein starkes Statement von CF Moto, und ein Respektabstand zu den 1.301 Kubik des KTM-Motors wäre damit immer noch gegeben. Leistung: mit 1.200 Kubik wohl zwischen 125 und 130 PS. Fraglich ist beim anderen Gehäuse der Zylinderwinkel. KTM-typisch wären 75 Grad, die Zeichnungen suggerieren jedoch den klassischen 90-Grad-Winkel.

CF Moto 1200 für 2024?

Keinerlei Hinweise gibt das Patent auf den Zeitplan hinter dem Motorrad. Da das Konzept bereits 6 Jahre alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass CF Moto das Projekt entweder völlig eingestellt hat und sich im Patent nur einige Details schützen lässt, oder dass die Zeit für ein derart hubraumstarkes und leistungsstarkes Modell von CF Moto noch nicht reif ist.

Fazit

CF Moto lässt sich 2023 ein inzwischen 6 Jahre altes Konzept patentieren. Die V.02 NK von 2017 stand bereits auf eigenen Rädern, die Linien übernehmen die Zeichnungen 1:1. Ähnlich lief es kürzlich mit der NK 800, nur lagen hier zwischen Konzept und Patent nur wenige Monate. Die große NK treibt ein V2 an, der entfernt an den LC8-Motor von KTM erinnert, allerdings ein eigenständiges Gehäuse aufweist. Ob, wann und wie ein derartiges großes Modell von CF Moto kommt, ist nicht bekannt.