Für Alltag, Landstraße und Nordschleife: Italo-V4-Power-Nakeds von Aprilia und Ducati

Naked Bikes gehobener Preisregionen wie die Aprilia Tuono V4 Factory und die Ducati Streetfighter V4 S exzellente Fahrmaschinen zum Lieben und Leben. Bremsen und Fahrwerke solcher Power-Naked-Bikes widerstehen Rennstreckenbelastungen, die Elektronik integriert das Smartphone, sichert und multipliziert das Fahrerlebnis.

Fuchsröhre mit Tacho 250 km/h runterbolzen

Bestimmt kann ich auch deswegen ohne Nervenflattern auf der Aprilia oder der Ducati die Fuchsröhre auf der Nordschleife mit Tacho 250 km/h runterbolzen, weil ich das öfter üben durfte. Doch mindestens ebenso großen Anteil am Gelingen dieses und ähnlicher Manöver geht auf die blanke Technik zurück, die einen solch kräftigen Akt der Fahrzeugbeanspruchung ermöglicht und ein Stück weit entdramatisiert....