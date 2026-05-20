Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Naked Bike

Für Alltag, Landstraße und Nordschleife: Italo-V4-Power-Nakeds von Aprilia und Ducati

Aprilia Tuono V4 Factory 1100 vs. Ducati Streetfighter V4 S
Italo-V4 für Alltag, Landstraße und Nordschleife

Auf Achse zur Nordschleife: Aprilia Tuono V4 Factory und die Ducati Streetfighter V4 S im Alltags-, Landstraßen- und Nordschleifen-Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.05.2026
Als Favorit speichern
Vergleichstest Aprilia Tuono V4 Factory 1100, Ducati Streetfighter V4 S
Foto: Rossen Gargolov

Naked Bikes gehobener Preisregionen wie die Aprilia Tuono V4 Factory und die Ducati Streetfighter V4 S exzellente Fahrmaschinen zum Lieben und Leben. Bremsen und Fahrwerke solcher Power-Naked-Bikes widerstehen Rennstreckenbelastungen, die Elektronik integriert das Smartphone, sichert und multipliziert das Fahrerlebnis.

Fuchsröhre mit Tacho 250 km/h runterbolzen

Bestimmt kann ich auch deswegen ohne Nervenflattern auf der Aprilia oder der Ducati die Fuchsröhre auf der Nordschleife mit Tacho 250 km/h runterbolzen, weil ich das öfter üben durfte. Doch mindestens ebenso großen Anteil am Gelingen dieses und ähnlicher Manöver geht auf die blanke Technik zurück, die einen solch kräftigen Akt der Fahrzeugbeanspruchung ermöglicht und ein Stück weit entdramatisiert....