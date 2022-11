Honda CB-F Concept: Keine Rückkehr der Bol d'Or

Mit den Bol d'Or-Modellen aus den 1980er Jahren setzte sich Honda selbst ein Denkmal. Die Vierzylinder-Modelle im Euro-Design mit Hubräumen von 750 bis 1.100 cm³ waren sie echte Bestseller und heute bereits gesuchte Klassiker. Später wurden dann auch noch die verkleideten F2-Varianten nachgeschoben.

Traum einer neuen Bol d'Or

Die 2020 gezeigte Honda CB-F lehnte sich optisch stark an diese Bol d'Or-Modelle an. Die Neuauflage trug zwar das typische Euro-Design, setzte aber auf die moderne Technik der CB 1000 R. Damit kamen hinten eine Einarmschwinge mit Zentralfederbein sowie vorne eine USD-Gabel mit radial verschraubten Bremssätteln an einer Doppelscheibenbremsanlage zuim Einsatz. Der 998 cm³ große Reihenvierzylinder hing mittragend in einem Zentralrohrbrückenrahmen aus Stahl. Die vier verchromten Krümmer mündeten rechtsseitig in einem ebenfalls verchromten Endtopf. Vor der unteren Gabelbrücke sitzt klassisch die ein Doppel-Horn. Die Beleuchtung präsentierte sich mit LED-Technik modern. Im Cockpit saß statt Rundinstrumenten ein TFT-Display.

CB 1300 in Japan

Weiterhin im Programm sind in Japan 2 Bol d'Or-Modelle auf Basis der alten CB 1300. Die halbverschalte Super Bol d'Or bekommt seit 2013 jährlich kleinere technische Updates und ist sich mit ihrer nackten Schwester Super Four einer kleinen, aber treuen Fan-Gemeinde sicher. Im Oktober 2022 zeigte Honda ein neues Sondermodell der CB 1300, um an das 30. Jubiläum der CB Big One zu erinnern.

Kein neue Bol D'Or

Auf der Präsentation des Sondermodells und der Feier zum Jubiläum sprachen unter anderem die Designer der aktuellen CB-1300-Modelle. Die waren 2020 für großartige Konzept CB-F verantwortliche und hatten schlechte Nachrichten. Tesuo Ban, Designer der ersten CB 1300 bestätigte, dass das Konzept nicht in die Serie überführt wird. Allerdings wird Honda zumindest in Japan die Reihe der CB 1300 vorerst weiterführen.

Fazit

2020 sorgte Honda mit der CB-F Concept für Aufruhr und nicht wenige erwarteten eine neue Bol D'Or auf Basis der aktuellen CB 1000 R. Doch 2022 wurde auf der Präsentation der 30-Jahre-Big-One-Edition klar: Honda verfolgt das Konzept der CB-F nicht weiter.