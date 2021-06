Kawasaki mit neuen US-Farben für die Z 650 Dezente Retusche und der große Wurf

Mitte des Jahres steht in den USA der Modellwechsel an. Kawasaki gibt der Z650 zum Modelljahr 2022 zwei neue Farben mit auf den Weg, die unterschiedlicher nicht wirken können.

Wie schon beim 2022er-Modelljahr der Z900 und der Z900 RS belässt es Kawasaki USA bei zwei neuen Farbvarianten. Und waren die bei den Vierzylindern mehr gedeckt und fast schon elegant, greifen die amerikanischen Kollegen bei der Z 650 schon kräftiger in den Farbkasten.

Kawasaki Z650 2022

Der tiefe Griff in den Malkasten bringt der Z650 eine besondere Farbkombination auf die Teile: Pearl Robotic White/Metallic Matte Graphensteel Grey. Alles klar? Nein, es braucht eine Erklärung. So lang der Name, so einfach die Gestaltung. Perlmuttfarben mit viel Weiß zeigt sich der Grundlack, darüber setzen rote und graue Grafiken die nötigen Akzente, abgerundet vom rot lackierten Rohrrahmen der Z 650. Sehr schick. Daneben gibt es noch die Farbkombination Metallic Spark/Metallic Flat Spark Black mit einem Rahmen in kawa-grün, viel schwarz und einem Hauch grün mit neuen Grafiken. Erinnert an die in Deutschland 2020 erhältliche Kombi Metallic Spark Black, die ontop noch grün lackierte Felgen hatte, während das 2022er-US-Modell auf schwarzen Felgen die Reifen trägt. Preis in den USA: 7.349 Dollar ohne und 7.849 Dollar mit ABS, umgerechnet gut 6.000 und 6.400 Euro.

Fazit

Gerade die Kawasaki Z 650 in der weißen Lackierung macht aus dem Mittelklassemodell optisch eine ganz große. Nach den beiden neuen Farben für die USA, sind wir gespannt was in Europa 2022 an Lacken kommt.