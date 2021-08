Kawasaki Z 900 RS Modelljahr 2022 Neue Farben für das Retro-Bike

Mit der Z 900 RS reitet Kawasaki ganz oben auf der Retro-Welle mit. Zum Modelljahr 2022 wird die klassische 900er noch klassischer. Zumindest farblich, den eine der neuen Farbkombinationen zeigt sich direkt von der legendären Z1 aus den 1970er Jahren inspiriert.

Farben wie aus den 1970ern

Sehr mondän steht die Z 900 RS in ihrer neuen Farbe "Candy Tone Blue" da, dessen tiefblauer Grundlack im unteren Drittel des Tanks von einem breiten Streifen in Gold und einem schmalen in Weiß getrennt wird und sich bis über den kecken Bürzel zieht. Ergänzend bietet Kawasaki die Z 900 RS im Modelljahr 2022 auch in der Farbe Metallic Dark Green an. Hier bestimmt ein grüner Metallic-Lack den Grundton, die Streifen sind in Silber ausgeführt. Beide Farbkombinationen setzen auf silberne Gussfelgen. Als Basislackierung führen die Japaner die Z 900 RS in Metallic Diablo Black ein. Hier bestimmt schwarz die Farbgebung. Über die Tankflanken ziehen sich dezent geschwungene Linien in Blau und Silber. Die Felgen sind ebenfalls schwarz gehalten.

Technisch bleibt die 900er unverändert. Der 948 cm³ große Reihenvierzylinder drückt unverändert 111 PS und liefert 98,5 Nm Drehmoment.

Zu haben ist die 2022er Kawasaki Z 900 RS in der schwarzen Lackierung zu Preisen ab 11.995 Euro. Die beiden anderen verfügbaren Lackierungen starten ab 12.295 Euro. Hinzu kommen jeweils 400 Euro Nebenkosten. Bestellbar ist der neue Modelljahrgang ab sofort.

Fazit

Mit neuen Farben macht Kawasaki die Z 900 RS fit für das Modelljahr 2022 und stärkt zudem den Bezug zur legendären Z1 aus den 1970ern.