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Lesererfahrungen gesucht: Triumph Speed Triple 1200 RR Dauertest-Ende

Lesererfahrungen gesucht!
Dauertest-Ende der Triumph Speed Triple 1200 RR

Unser Dauertest der Triumph Speed Triple 1200 RR geht in die Schlussrunde – jetzt seid ihr dran.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.06.2026
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Dauertest Triumph Speed Triple 1200 RR
Foto: Tyson Jopson

Ihr fahrt eine Triumph Speed Triple 1200 RR im Alltag, auf der Hausrunde, auf kleiner oder auch auf großer Tour? Und habt eine klare Meinung oder eine schöne Geschichte dazu? Bilder, Anekdoten oder gar ein Problem? Was begeistert, was nervt, was überrascht – und was würdet ihr potenziellen Käuferinnen und Käufern ehrlich mitgeben? Schickt uns eure Erfahrungen mit der Speedy.

Wir freuen uns über Rückmeldungen bis zum 10. Juli

Bitte per E-Mail mit eurem Namen und dem Kilometerstand eurer Speedy sowie idealerweise einem Foto an moetoe@motorradonline.de. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2026.

Wer uns ein langes oder kurzes Video mit seinen Erlebnissen in mindestens HD schicken möchte, gerne an leserbriefe@motorpresse.de.

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