Lesererfahrungen gesucht: Triumph Speed Triple 1200 RR Dauertest-Ende

Ihr fahrt eine Triumph Speed Triple 1200 RR im Alltag, auf der Hausrunde, auf kleiner oder auch auf großer Tour? Und habt eine klare Meinung oder eine schöne Geschichte dazu? Bilder, Anekdoten oder gar ein Problem? Was begeistert, was nervt, was überrascht – und was würdet ihr potenziellen Käuferinnen und Käufern ehrlich mitgeben? Schickt uns eure Erfahrungen mit der Speedy.
Wir freuen uns über Rückmeldungen bis zum 10. Juli
Bitte per E-Mail mit eurem Namen und dem Kilometerstand eurer Speedy sowie idealerweise einem Foto an moetoe@motorradonline.de. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2026.
Wer uns ein langes oder kurzes Video mit seinen Erlebnissen in mindestens HD schicken möchte, gerne an leserbriefe@motorpresse.de.