Lesererfahrungen gesucht: Triumph Speed Triple 1200 RR Dauertest-Ende

Ihr fahrt eine Triumph Speed Triple 1200 RR im Alltag, auf der Hausrunde, auf kleiner oder auch auf großer Tour? Und habt eine klare Meinung oder eine schöne Geschichte dazu? Bilder, Anekdoten oder gar ein Problem? Was begeistert, was nervt, was überrascht – und was würdet ihr potenziellen Käuferinnen und Käufern ehrlich mitgeben? Schickt uns eure Erfahrungen mit der Speedy.