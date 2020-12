Moto Guzzi V9 (2021) Euro 5 bringt mehr Power

Offizielle Meldungen zur Moto Guzzi V9 für das Modelljahr 2021 gibt es noch nicht. Allerdings hat der Schweizer Importeur gegenüber Medien bereits bestätigt, was überall gemunkelt wurde.

Motor aus der V85 TT

Nach den V7-Modellen rüstet Moto Guzzi auch die V9 mit dem V2-Motor aus der Enduro V85 TT aus. In Sachen Hubraum ergibt sich für die V9 dabei zwar kein Gewinn, aber im Punkt Leistung geht es aufwärts. Der 853 cm³ große V-Twin wird dann auch in der V9 die 65 PS und 73 Nm Drehmoment an den Start bringen, die auch die aufgefrischte Moto Guzzi V7 vorantreiben. Und natürlich hebt der neue Motor die V9 auch über die Euro 5-Hürde.

Ob es optische Änderungen gibt ist nicht bekannt. Zu erwarten sind hier aber maximal Detail-Veränderungen und neue Farben. Mit an Bord wird auch wieder die einstellbare Traktionskontrolle sein. Auch der verstärkte Rahmen der V7 dürfte sich in der V9 wiederfinden.

Fazit

Moto Guzzi nutzt den V85-Motor als neues Basistriebwerk für viele Modelle. Die volle Leistung darf der aber nur in der Enduro bringen.