Moto Morini Seiemmezzo Sechseinhalber für die Mittelklasse

Moto Morini will sich auch in der Mittelklasse breit machen. Mit der Seiemmezzo geben die Italiener einen ersten Ausblick auf ein mögliches Scramblermodell. Premiere feiert die Seiemmezzo auf der EICMA in Mailand.

Bislang war Moto Morini mit seinen 1200er-V2-Modelle nur in der Oberklasse am Start. Die neuen chinesischen Eigner von Moto Morini wollen aber auch in anderen Klassen antreten Um das Fundament für steigende Absatzzahlen zu schaffen, werden auf der EICMA Studien für mögliche Mittelklassemodelle gezeigt.

Reihen-Twin aus China

Eines davon ist die 6 1/2 – bei Morini Seiemmezzo – die mit einem 650er Reihenzweizylinder antritt. Der Twin stammt aus China und ist mit einem Sechsgang-Getriebe gekoppelt und soll auch in einer einsteigerfreundlichen 48-PS-Variante angeboten werden. Welche Leistung der Zweizylinder offen bringt, verraten die Italiener aber nicht. Der Twin hängt in einem Stahlrohr-Brückenrahmen, der vorne eine voll einstellbare 50er USD-Gabel mit 125 mm Federweg aufnimmt. Die Aluminium-Hinterradschwinge stützt sich über ein in Vorspannung und Zugstufe einstellbares Zentralfederbein mit 120 mm Arbeitsweg ab. Vorne dreht sich eine 19-Zoll-Drahtspeichenfelge mit einem 110/80er Pneu, hinten wird ein 150/70er auf einer 17-Zoll-Felge eingespannt. Die Reifen zeigen dabei deutlich Profil.

Moto Morini

Vorne verbauen die Italiener eine Doppelscheibenbremsanlage mit axial verschraubten Sätteln. Einziges Regelsystem ist ABS. Die Sitzhöhe wird mit 825 mm angegeben. Optisch folgt die Seiemmezzo den Linien der alten Morini-Scramblermodellen. Vorne kompakt, hinten luftig. Die Sitzbank mündet in eijn kleines Rücklicht. Blinker und Kennzeichenhalter sind an einen Schwingenausleger ausgelagert. Auf der leicht gestuften Sitzbank thront der Pilot hinter einen hiochgekröpften Rohrlenker, blickt auf ein Digitalcockpit und den großen LED-Rundscheinwerfer, der auch bei der neuen großen Scrambler verbaut wird. Scrambler-untypisch mündet der Auspuff in einem kurzen Endrohrstummel seitlich unter dem Motor.