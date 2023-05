MV Agusta 921 S, GT, Brutale und Dragster 950 4 neue MV bestätigt

Gleich vier neue Modelle meldet MV Agusta in den USA an. Über den sogenannten VIN-Decoder, über den Hersteller der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) neue Modelle voranmelden, wurden die 921 S, die 921 GT, die Brutale 950 und die Dragster 950 mehr oder weniger angekündigt. Und: Trotz der verbalen Absage an die Lucky Explorer von Teilhaber Stefan Pierer: Die 950er-Enduro ist sogar gleich in drei Varianten vertreten.

Neue Brutale 950 und Dragster 950

Über die beiden neuen 950er-Modelle Brutale und Dragster von MV Agusta ist bisher nichts bekannt. Einzig über das Interview mit Teilhaber Pierer in MOTORRAD wird die Herkunft klarer. Pierer meinte, dass es keine neuen MV mehr unter 900 Kubik geben wird. Den 950er-Motor mit 931 Kubik hat MV bereits für die im Grunde marktreife Enduro Lucky Explorer mit 124 PS im Regal und der dürfte mit mehr Leistung und womöglich echten 950 Kubik in die sportlichen Straßen-Bikes eingebaut werden. Neu gestaltet werden dürfte das komplette Chassis der neuen 950er-Modelle, da der aktuelle Gitterrahmen mit Aluelementen für den 800er-Triple dürfte, zu klein sein und das Stahlchassis der Enduro ist zu schwer gebaut.

Neue 921 S und 921 GT von MV

Den neuen Vierzylinder mit 921 Kubik stellte MV bereits im Konzept 921 S im Rahmen der EICMA 2022 vor. Ausgelegt ist er auf die Premium-Mittelklasse, leistet in der Studie knapp 116 PS und steht mit 116 Nm enorm kraftvoll dar. Gleichzeitig ist der Motor die Basis für ein komplett neues Chassis in Trellisbauweise mit Aluelementen. Dessen modularer Aufbau erlaubt, unterschiedliche Modelle mit wenig Aufwand zu gestaltet. Die 921 S dürfte sich optisch an der Studie halten, um klar an die berühmte 750 S aus den 1970ern zu erinnern. Dazu passt die 921 GT, als wohl klassisches Naked Bike mit hohem Rohrlenker. Ebenfalls erinnernd an die 750 4 C GT aus den 1970er, die technische auf der 750 S ruhte.

Kommen die Lucky Explorer doch?

Aufhänger für das Interview mit Stefan Pierer als neuem Anteilseigner an MV war, dessen Aussage eine Enduro von MV bräuchte kein Mensch. Letztlich sagte er: Das wird es nicht geben. Allerdings stehen in den neuen VIN-Informationen gleich drei Motorräder mit dem Kürzel LXP, was für Lucky Explorer stehen wird. Zwar ohne Angabe der Motorengröße dreht es sich um eine LXP, eine Variante LXP Orioli, benannt nach Dakar-Sieger auf Cagica Edi Orioli und eine LXP Premium.

Fazit

In den USA sind VIN-Informationen registiert worden, in denen MV Agusta gleich 4 neue Modelle ankündigt. Die Brutale 950 und Dragster 950, wohl mit dem Triple der Lucky Explorer und die 921 S und 921 GT auf Basis der Vierzylinder-Studie von der EICMA 2022. Und die vom neuen Miteigner Stefan Pierer wörtlich schon eingestampften Enduro Lucky Explorer taucht in gleich 3 Varianten auf.