QJ Motor SRK 700 neu in Europa 700er Naked Bike für rund 7.000 Euro

Nicht weniger als das Topmodell von QJ Motor stellt die SRK 700 dar und gibt den Auftakt für den Marktstart der chinesischen Firma, deren Konzernschwester Benelli bei uns deutlich bekannter sein dürfte. Und die technisch auf den asiatischen Modellen von QJ Motor basieren. Die SRK 700 ist ein aggressiv gezeichnetes Naked Bike und bietet 74 Euro-5-PS für 6.999 Euro.

Qj Motor/Leeb

QJ Motor SRK 700 mit 67 Nm bei 6.000/min

Neben den 74 PS bei 8.000 Touren stehen noch 67 Nm Drehmoment bei 6.000/min, die der Zweizylinder mit 698 Kubik liefert. Optisch kommt der Motor dem Twin aus den 650er-Kawa-Modellen oder der neuen CF Moto CL 700 X nahe und lässt auf einen Hubzapfenversatz von 180 Grad schließen. Sprich: Gegenläufer. Und der hängt in einem Stahlrohrrahmen mit 25 Grad Lenkkopfwinkel, der recht lange 130 Millimeter Nachlauf für die USD-Gabel mit 115 Millimeter Federweg erzeugt. Im Heck übernimmt eine Aluschwinge in Gull-Wing-Optik die Federarbeit des Dämpfers mit 50 Millimeter Federweg, was auf eine progressive Umlenkung schließen lässt. Gebremst wird per 320er-Doppelscheibe mit radial-verschraubten Sätteln vorn und einer 260er-Einzelscheibe hinten. ABS ist obligatorisch. Die Reifendimensionen sind üblich: 120/70 ZR 17 vorn und 160/60 ZR 17 hinten. Die Reifen kommen von Maxxis.

196 Kilo für 6.999 Euro

QJ Motor gibt das Gewicht vollgetankt mit 196 Kilo an, der Tank fasst 15 Liter, die Sitzhöhe ist mit 790 Millimeter angegeben. Gelenkt wird per Alu-Lenker, Informationen gibt das LC-Display, LED-Licht rundum ist, wie eine USB-Steckdose, Serie. In Mattschwarz steht die SRK 700 ab Juli 2022 für 6.999 Euro bei den Händlern.

Fazit

QJ Motor kommt nach Deutschland. Die Konzernschwester von Benelli startet mit drei Modellen in Mitteleuropa. Das Spitzenmodell ist das Naked Bike SRK 700. Es bietet 74 PS für 6.999 Euro. Ab Juli ist die SRK zu haben.