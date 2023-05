Voge 525 R für A2 und 2024 Das neue Top-Naked-Bike mit 48 PS aus China?

Hierzulande ist der chinesische Hersteller Loncin vor allem als BMW-Partner bekannt, der die Reihenzweizylinder-Motoren für die F-Modelle 750, 850 und 900 sowie die kompletten C 400-Roller fertigt. Doch mit seiner Eigenmarke Voge ist Loncin inzwischen selbst in die europäischen Motorradmärkte eingedrungen – und das gezielt auf relativ hohem Niveau.

Aus Voge 500 wird Voge 525 mit 48 PS

Am wichtigsten für Voge in Europa sind bisher die 500er-Modelle gewesen, die mit ihren 47 PS ziemlich gut zur europäischen Stufenführerscheinklasse A2 (bis 48 PS) passen. Den hierfür eingesetzten, wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motor hatte Loncin offenbar auf Basis des Honda-Triebwerks, Typ CB 500, aufgebaut. Doch mittlerweile emanzipiert sich der chinesische Hersteller, indem er diesen Twin selbst weiterentwickelt und von 471 auf 494 Kubik vergrößert. Für Marketingzwecke ist dabei aus 500 großzügig 525 geworden. Kaum veränderte Nennleistung für die EU-Version: 48 PS (35 kW) bei 8.500/min, maximales Drehmoment 44,5 Nm bei 7.500/min.

Voge 525 ACX, RR 525, DS 525 X und CU 525

"Offen", also fernab des europäischen A2-Limits, treten die 525-Modelle von Voge mit bis zu 56 PS (41 kW) bei 9.000/min sowie 50,5 Nm bei 7.500/min gegen die Konkurrenz in dieser hart umkämpften Klasse an. Einige dieser Modelle wurden bereits offiziell vorgestellt, manche sind schon in Europa erhältlich. Etwa das Sportmodell RR 525 oder der neoklassische Scrambler 525 ACX. Die Reiseenduros DS 525 und DS 525 X sollen voraussichtlich ab Herbst 2023 in Deutschland ausgeliefert werden. Noch inoffiziell unterwegs ist das Cruiser-Modell CU 525.

Voge 525 R folgt auf 500 R

Was da noch fehlt – ganz wichtig – ist das moderne Naked Bike 525 R als Nachfolgemodell für den bisherigen Typ 500 R. Bereits im Herbst 2021 tauchte die Voge 525 R erstmals auf, doch seitdem läuft die geplante Ablösung sehr zäh. In den meisten Ländern ist Voge noch mit der 500 R in die Saison 2023 gegangen. Doch im Laufe des Jahres 2023, spätestens für 2024 wird die neue 525 R übernehmen. Homologiert wurde sie inzwischen in Europa, wie erwartet mit 48 PS. Weitere Eckdaten aus der vorliegenden EU-Zulassung: 160 km/h Höchstgeschwindigkeit und 770 Millimeter Sitzhöhe – bisher 800 Millimeter. Unverändert bleiben die klassenüblichen Reifenformate mit 120/70-17 vorn und 160/60-17 hinten.

Nissin-Bremsen und Bosch-ABS

Weiterhin trumpft Voge mit zwei Scheibenbremsen vorn und einer Scheibenbremse hinten von Nissin mitsamt ABS von Bosch auf. Ob die Upside-down-Telegabel und das Federbein am Stahl-Chassis auch künftig von Kayaba (KYB) zugeliefert werden, ist noch nicht bekannt. Beim Tankinhalt (bisher 16,5 Liter) und beim vollgetankten Fahrzeuggewicht (bisher 198 kg) sind keine signifikanten Abweichungen zu erwarten. Auffälligste äußerliche Änderungen von 500 R auf 525 R betreffen die anders geformten seitlichen Verkleidungsteile am Wasserkühler und den voluminöseren, künftig schwarzen Endschalldämpfer.

Voge 525 R mit großem TFT-Display

Wesentliche Updates stecken im Cockpit, dessen Display größer, bunter und offenbar von LCD auf TFT umgestellt wird. Zudem werden die Funktionsumfänge erweitert, etwa mit Anzeigen für den Reifenluftdruck. Wahrscheinlich ebenfalls an Bord sein wird Bluetooth-Connectivity zum Verbinden mit dem Smartphone. Inwieweit die Updates und Upgrades sich auf den Preis auswirken werden, ist noch unklar. Die Voge 500 R wird in Deutschland aktuell (Stand Mai 2023) für 5.799 Euro angeboten.

Umfrage 152294 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

In die Saison 2023 startete Voge noch einmal mit der 500 R, doch im Laufe des Jahres, spätestens für 2024, folgt das modernisierte moderne Naked Bike 525 R. Mit 48 PS weiterhin auf die europäische A2-Klasse abgestimmt, dazu mit aufgewerteter Ausstattung und etwas aufgepepptem Design. Wann genau die neue 525 R in den Handel kommt und was sie dann kosten wird, ist noch nicht bekannt.