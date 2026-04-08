Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite

Saisonstart-Angebot: MRD+ gratis im ersten Monat

Saisonstart - MRD+ gratis testen
Der erste Monat ist gratis

MOTORRAD schenkt dir den ersten Monat des Premium-Modells: exklusive Inhalte, intensive Tests, Neuzulassungen und Reifentests.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.04.2026
Als Favorit speichern
Der erste Monat ist gratis

MOTORRAD steht seit über 120 Jahren für höchste Qualität im Motorradjournalismus. Mit MRD+ bieten wir noch mehr: exklusive Tests von Motorrädern und Reifen über detaillierte Neuzulassungsstatistiken hin zu einzigartigen Neuheiten und Tourentipps mit GPX-Daten.

Dein erster Monat MRD+ geht auf uns!

Zum Saisonstart schenkt MOTORRAD dir den ersten Monat von MRD+. Danach kannst du weiter auf die Premium-Inhalte zugreifen für nur 2,50 Euro je Woche und das ohne Werbung und ohne Werbetracking – nur mit MRD+.