<p>Eine reifenschonende Anfahrt, ein Rennstreckenwochenende oder der Rücktransport eines Gebrauchtkaufs sind typische Gelegenheiten, bei denen Motorräder auf Anhängern verzurrt werden. Doch selbst hier gibt es große Unterschiede mit einer entsprechenden preislichen Bandbreite. Noch luxuriöser, aber auch deutlich teurer sind Campervans oder Caravans, die mittlerweile häufig mit spezieller Ausstattung für Motorradfahrer angeboten werden. Was lohnt sich für Hobbyracer, was für Gelegenheits-Transporteure? MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht in dieser Folge mit MOTORRAD-Service-Chef Robert Glück über alle Möglichkeiten, Vor- und Nachteile und worauf es beim Verzurren ankommt. Die große und aktuelle Marktübersicht zum Thema gab es übrigens in MOTORRAD-Ausgabe 18/2025, die ihr bei uns im Shop nachbestellen könnt. P.S. Motorradspeditionen, Fähren und Autoreisezüge haben wir in dieser Folge bewusst ausgeklammert.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p><b>Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:</b></p><p>Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.</p>