Neuer Zweitakt-V2 mit über 150 PS: BRC R600 V2 als Umrüst-Kit für Yamaha R6

Im kanadischen Calgary hat BRC Racing sich auf Zweitakt-Motoren, Umrüstungen, Kits und Tuning spezialisiert. Ingenieur Steve Buffel und seine Kollegen krönen sich im Jahr 2026 mit einem selbst entwickelten neuen Zweitakt-Motor, erstmals über 500 Kubik.

BRC R600 V2 – neuer Zweitakt-Motor mit über 150 PS 600 Kubik und über 150 PS spitze Leistung sind für den neuen Zweitakt-Motor, Typ BRC R600 V2 angekündigt. 105 Grad beträgt der Winkel zwischen den beiden Zylindern des V2, eine Ausgleichswelle soll Vibrationen reduzieren. Leistungssteigernd wirken zwei Vergaser mitsamt Membran-Einlass ins Kurbelgehäuse sowie die elektronische Auslasssteuerung ("power valve").

Umrüst-Kit speziell für die Yamaha R6 Speziell entwickelt als Umrüst-Kit für die Yamaha R6 ab Modelljahr 2007 passt der BRC R600 V2 angeblich ohne Änderungen in deren Aluminium-Brückenrahmen. Der Zweitakt-V2 ersetzt den originalen Viertakt-Reihenvierzylinder mit 599 Kubik, zu dem Yamaha aktuell 118 PS (87 kW) bei 14.500/min nennt. Umso mehr "plug & play" ist die vorgesehene Kombination des BRC R600 V2 mit dem 6-Gang-Getriebe der Yamaha R6 samt Kupplung. Auch die Wasserpumpe von der supersportlichen Yamaha soll passen.

Als Zweitakter circa 40 Kilo leichter Durch die Umrüstung von Viertakt auf Zweitakt mit dem BRC R600 V2 soll die Yamaha R6 um circa 40 Kilogramm leichter werden. Ausgehend von der aktuellen Yamaha-Werksangabe, 185 Kilogramm mit gefülltem 17-Liter-Benzintank, wären das unter 150 Kilogramm. Ohne Sprit und konsequent im Rennsport-Trimm seien sogar minimale 125 Kilo möglich. Mit über 150 Zweitakt-PS sollte sich jedenfalls mehr als ein PS pro Kilogramm ergeben.

BRC R600 V2 – Verfügbarkeit und Preis Konkrete Preisangaben zum BRC R600 V2 liegen bisher nicht vor. Im Gespräch waren zwischenzeitlich um 20.000 Kanadische Dollar, entsprechend circa 12.000 Euro, inklusive zweitaktspezifische 2-in-2-Abgasanlage.

Von BRC Racing aus Kanada Eine Verbindung nach Europa hat BRC Racing aus Kanada bereits: Eine italienische Gießerei soll wesentliche Komponenten für den BRC R600 V2 zuliefern. Dennoch besteht keinerlei Hoffnung auf die Einhaltung irgendeiner Euro-Norm für die Straßenzulassung einer auf Zweitakt-V2 umgerüsteten Yamaha R6. Also gilt wohl: nur für abgesperrte Rennstrecken – wie inzwischen auch für die R6 Race von Yamaha.