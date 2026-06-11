Ducati Desmo 450 EDS mit bis zu 56 PS: Die einzige Sport-Enduro mit Desmodromik

Auf Basis der Ducati Desmo 450 MX, die bereits international im Motocross-Sport aktiv ist, legt Ducati im Sommer 2026 die Enduro-Variante Desmo 450 EDS nach – mit optionaler Straßenzulassung.

Ducati Desmo 450 EDS – einzige Sport-Enduro mit Desmodromik Völlig zurecht betont der italienische Motorradhersteller, dass die Ducati Desmo 450 EDS die einzige Sport-Enduro mit Desmodromik ist. Die desmodromische Zwangssteuerung der Ventile, deren schnelles, drehzahlfestes Öffnen und Schließen ohne Federn, ist seit Jahrzehnten ein Markenzeichen von Ducati. Inzwischen setzt Ducati die aufwendige Desmodromik nur noch bei Hochleistungsmotoren für besonders sportliche Modelle ein – also auch für die Sport-Enduro Desmo 450 EDS.

Einzylinder-Motor mit bis zu 56 PS Mit genau 449,6 Kubik und 12,9:1-Verdichtung kommt der wassergekühlte Einzylinder-Motor der Ducati Desmo 450 EDS auf bis zu 56 PS (Werksangabe). Voraussetzung für die maximale Motor-Performance ist allerdings das Ducati Performance Racing-Kit. Es umfasst Komponenten für das Ansaugsystem, eine Abgasanlage und eine dafür optimierte Abstimmung sowie einen Lenkerschalter zur Modus-Auswahl. Ohne den speziellen Endschalldämpfer von Akrapovic sollen 2 PS weniger, also immerhin 54 PS zur Verfügung stehen. Und dazu 6 Gänge mit Schaltautomat sowie die Ducati Traction Control, Launch Control und Engine Brake Control.

Straßenzulassung voraussichtlich nur mit 21 PS Eine Straßenzulassung der Ducati Desmo 450 EDS ist allerdings nur ohne Racing-Kit möglich. Vorschriftsgemäß schallgedämpft und gedrosselt werden voraussichtlich 21 PS übrigbleiben, die Homologation mitsamt finalen Daten lag laut Ducati Mitte Juni 2026 noch nicht vor. Übrigens: In diesem Kontext stand der etablierte Enduro-Hersteller KTM kürzlich medial am Pranger.

Sport-Enduro-Fahrwerk mit Top-Komponenten Ob offen oder gedrosselt, die Fahrwerks-Performance der Ducati Desmo 450 EDS ist auf hohem Sport-Enduro-Niveau: mit Rahmen und Schwinge aus Aluminium, voll einstellbarem Federbein sowie Upside-down-Telegabel von Showa. Takasago Excel liefert die standesgemäßen Drahtspeichenräder, vorn in 21 Zoll, hinten in 18 Zoll. Das Bremsen-Arrangement mit jeweils einer Scheibe pro Rad stammt von Brembo und Galfer.

Federwege über 300 Millimeter, Sitzhöhe 97 Zentimeter Mit geländesportlichen Federwegen über 300 Millimeter ergeben sich für die Ducati Desmo 450 EDS und ihre Fahrer herausfordernde 97 Zentimeter Sitzhöhe. Dafür ist die Sport-Enduro konzeptgerecht leicht, laut Ducati wiegt sie nur 110,5 Kilogramm (ohne Sprit, ohne Straßenzulassung, mit Abgasanlage von Akrapovic). Im straßenzugelassenen Trimm sind es laut Ducati 117 Kilogramm (ohne Sprit). Immerhin 8,5 Liter passen in den Tank.

Ducati Desmo 450 EDS – Verfügbarkeit und Preis Ab Juli 2026 und ab 12.490 Euro soll die Ducati Desmo 450 EDS bei ausgewählten Ducati-Händlern erhältlich sein. In Europa beginnt die Auslieferung der markentypisch roten Sport-Enduro, weitere Regionen folgen schrittweise.

Technische Daten und Wartungsintervalle Als wettbewerbstaugliche Sport-Enduro hat die Ducati Desmo 450 EDS entsprechend sportliche, also kurze Wartungsintervalle: Nach 90 bis 120 Betriebsstunden ist das Erneuern des Kolbens vorgesehen, nach 180 bis 240 Betriebsstunden eine komplette Motor-Revision.